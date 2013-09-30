中国债市：季末资金平稳IRS淡市波动有限，节后继续关注流动性情况

路透上海9月30日 - 今日是国庆假期前最后一个交易日，中国人民币利率互换(IRS) 交投清淡，价格波动有限，因季末前资金面总体较为平稳。在消息面相对淡静的情况下，节后还要继续关注流动性的情况。

交易员并称，除了资金面，节后还有密集的利率债将发行，届时也要看是否会因此推动IRS走升。

上海一券商交易员表示，稍早意外下调的汇丰PMI终值对个别品种略有影响，但变化幅度非常有限，“其他基本不变，报价很少。就上午成交了一点，下午都没(什么)价格了。”

至于后市，交易员认为，首要的还是要看资金面情况。不过从今天七天回购定盘利率走升，而IRS未随之上行来看，机构对流动性预期相对乐观。

“如果假期后(央行再做)逆回购，市场可能预期资金会宽松，R007会下来。”上海一银行交易员认为。

10月1日-7日为中国国庆假期，各金融市场均休市，10月8日开市。央行公开市场一级交易商今日上报需求与以往相同，包括逆回购、正回购和三个月央票。

汇丰9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。分析人士指出这可能和初值数据采集时点落在9月中旬有关，9月上下旬发电增速偏低、而中旬偏高，导致PMI初值略显失真。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9620/4.0640 3.9357/4.0100 4.0260/4.1040 4.1390/4.2150 4.1673/4.4253

上日 3.9593/4.0593 3.9360/4.0180 4.0320/4.1147 4.1425/4.2300 4.1703/4.4303

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变动 +0.0027/+0.0047 -0.0003/-0.0080 -0.0060/-0.0107 -0.0035/-0.0150 -0.0030/-0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。