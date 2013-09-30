中国汇市：人民币早盘续升，午后料因节前与月末因素涌现购汇盘

* 人民币即期早盘续升，中间价亦走升

* 成交清淡窄幅震荡

* 市场预期午后有更多购汇盘浮现

* 6.12元仍是市场交易中枢

路透北京9月30日 - 人民币兑美元即期 周一早盘继续走升。受隔夜美元走弱影响，今日中间价小幅上扬。交易员称，早盘成交不算活跃，结汇盘偏多，交易区间依然窄幅，汇价在6.12元偏升值方向小幅盘整。

交易员指出，早盘一般波动都不会太大，关键还是看午盘，受十一长假将至以及月末因素影响，午后估计有更多购汇盘涌出，从而推动今日收盘价更靠近6.12元。

“收盘价很重要，今天又是月末，上午结汇多一点，...下午购汇盘应该会比较多，估计还会收在6.12左右。”上海一股份制行交易员指出。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.1185元，上日收报6.1202元。今日人民币兑美元中间价 为6.1480元，上日中间价为6.1495元。

另一家股份制行交易员指出，临近过节，市场交易热情不高，跟之前一样，汇市方向并不明确，6.12元仍是市场一致认可的交易中枢，大家期待十八届三中全会可能的政策指引。

他并强调，从结汇的节奏来看，市场上人民币的升值压力应该是非常大的，10月份的结汇力量仍不容小觑，应该不会小于8月份和9月份。

中国近期宏观数据继续企稳亦一定程度支撑人民币升值。尽管今日甫公布的汇丰PMI终值不如预期，澳元兑美元随即下跌，但人民币受其影响并不明显，早盘仍续走升。

汇丰9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。分析人士指出这可能和初值数据采集时点落在9月中旬有关，9月上下旬发电增速偏低、而中旬偏高，导致PMI初值略显失真。

全球汇市，欧元周一在亚洲时段下跌，因意大利陷于新的政治危机，同时由于美国政府周一午夜的停摆期限将到，投资者抛售美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1983/29，上日尾盘为6.1980。

北京时间12:11，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1170/81元，上一交易日尾盘报6.1153元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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