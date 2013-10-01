《特别报导》Pimco借助与美联储政策特殊紧密关系，赚得盆满钵满

路透纽约9月27日 - 整个2011年下半年，金融市场都在沸沸扬扬讨论，美国联邦储备理事会(美联储,FED)会不会启动第三轮大规模购债来支持疲软经济，即所谓的“量化宽松”(QE)。太平洋投资管理公司(Pimco)并没有坐等结果。

这家由联合创始人葛罗斯掌管的资产管理巨头，开始大手笔买进由房利美与房贷美这种政府支持机构担保的抵押贷款支持证券(MBS)，规模以数百亿美元计。据路透查看交易与其他数据，光2011年第三季，Pimco旗下的全球最大共同基金--总回报基金(Total Return Fund)，在这类证券的持仓增加一倍，达到800亿美元。

就在Pimco大量吞进的时候，美联储意外宣布将开始买进更多这类债券，也即“机构MBS”，这时美联储还远未就QE抛出只言片语。美联储将把先前购买所赚的收益进行再投资，每月买进多达300亿美元的机构MBS。这类证券的价格应声上涨。

到2012年，PimcoO开始享受到机构MBS持仓带来的丰厚获利。而锦上添花的是，美联储在2012年9月终于宣布第三轮QE。为支持美国房屋市场，美联储将买进更多机构MBS。Pimco总回报基金又赚到几十亿美元。

Pimco的胜利押注过程如下：

* 2008年12月，美联储聘用Pimco及其他三家华尔街大公司，来执行巨额机构MBS购买，以维持利率在低位，刺激美国经济。

* 后来的几年里，Pimco反复大量投资于这些证券--手笔远超其他大型投资者，即便以Pimco的巨大规模而言仍算是大手笔。

* 据路透估算，Pimco的MBS投资在2009年和2012年--即美联储大量买进的年份--，扣掉净投资流入，给Pimco和总回报基金的投资者带来了100亿美元的收益。

没有证据显示Pimco的做法不合法或不当。Pimco表示，公司内部负责帮助美联储实施购债的人员，以及为PIMCO旗下基金操作投资的人员之间，皆保持区隔，而且在美联储购债方案展开之前，Pimco已经有了购债押注的构想。美联储称，对于委任Pimco及其他华尔街业者进行的交易实施了严格管控。

不过，Pimco通过紧随美联储脚步，得以提升投资回报的能力，确实充分显露出美联储宽松货币政策过去五年如何创造了一些特大赢家。Pimco便是其中一员，它不仅协助执行美联储政策，也从这些政策获得巨大的收益。

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**完全命中**

路透对过去五年纽约联储和Pimco超过14,000笔交易的研究显示，Pimco在机构MBS市场上对美联储行动的预期总是抓得丝毫不差。

葛罗斯和其他Pimco高管将他们的成功归功于美联储在宣布政策意图方面的透明度，以及Pimco在资产价格低点买入及分析整体经济的专长。葛罗斯2009年1月在Pimco网站发表的月度“投资展望”中表示，“做出预期，然后他们买什么我们就买什么，只不过要先行动。”

路透对Pimco总回报基金季度持仓和美联储行动的分析显示，以下几个因素强化了Pimco的专长：Pimco的规模、美联储选择的干预措施特别适合Pimco加以发挥、以及Pimco与美联储的密切关系。

Pimco在2007年聘请了前美联储主席格林斯潘(Alan Greenspan)担任顾问。葛罗斯的头号大将埃里安曾任职于美联储最重要分支--纽约联储的顾问委员会。Pimco全球策略顾问、经济学家Richard Clarida与美联储主席贝南克有30年交情，而且据称2011年曾成为美联储理事会成员接任人选。

Pimco隶属德国安联集团旗下，美联储2009年雇用Pimco等四家公司，协助美联储在第一轮量化宽松(QE1)中购买机构MBS。基本上，就是这些公司与美联储合作敲定了QE1的内容。主要目标是通过大量购买债券，向市场提供大量现金来压低利率，进而促进贷款和支出。

另外三家公司之中的高盛和贝莱德，旗下债券基金在QE1实施期间亦获得了高额回报，不过他们对机构MBS的押注程度不及Pimco。至于第四家公司--咨询公司Wellington Management Co，路透无法确定Wellington当时是否建议任何基金进行抵押债券交易。

**罕见的信心**

相比之下，Pimco却在机构MBS操作交易上展现了罕有的信心。比如，根据投资研究公司晨星(Morningstar)的数据，2009年3月，总回报基金资产中91%为机构MBS。对于这支基金而言这一比例不同寻常，同时远超过当时其他可比基金。以债券基金标杆巴克莱美国综合债券指数(Barclays U.S. Aggregate Bond Index)而言，机构MBS占比为38.7%。

在葛罗斯2009年1月发表的网文中，他表示Pimco的目标是“与政府握手”。今年2月路透的一次专访中，他表示，“预测美联储将做什么，等到他们做的时候，和他们合作，这是一个好策略…这就是我们一直以来的做法。”

“Pimco清楚美联储希望达成的政策，它会囤积那些类型证券，”梅森大学房地产金融教授Anthony Sanders称。“代表美联储买入美联储想要的数量，几乎笃定会使那些特定MBS的价格上升。因此Pimco为何不建立一个这些证券的投资组合，利用价值增加机会或实现回报呢？”

在美联储QE方案下，这样做是完全可行的。美联储允许Pimco以及其他三家公司继续交易机构MBS，这几家公司的一些员工还借调到了联储。这些公司与纽约联储签署的合约禁止公司交易员或员工谈论其工作。

一位纽约联储发言人称，“基于路透拿给我们看的资料，纽约联储没有理由认为Pimco作为投资管理公司的行为不当。”

一位Pimco发言人表示，公司的“投资表现是公司分析大量公开信息以及公司对证券估值的结果。完全是因为这些因素，协助公司为客户带来机构MBS的经风险调整回报。”

在此前几个系列报导中，路透揭示了美联储购债措施在支撑美国经济复苏的同时，如何在意料之外的领域造成了资产泡沫。比如，追逐更高回报的投资者涌入次级汽车贷款。富裕投资者享受了这些低息资金的多数好处，即便就业市场仍疲软。一些金融家利用次优贷款大赚特赚，而次优贷款正是五年前几乎拖垮金融系统的祸首。

就Pimco而言，问题不在于经济或市场扭曲。问题在于，允许Pimco同时为美联储和自己的投资者做事，可能出现利益冲突。

“美联储对特定私人机构提供有关新方案的非公开讯息，而这些机构将以代理人身份向投资人交易同一批证券，另外，在这些机构对方案提供意见后，美联储让这批机构获得合约，同时为美联储及民间投资人买进证券，”独立研究公司Graham Fisher的执行董事Joshua Rosner称。

**传授与学习**

2008年金融危机高峰时，距离美联储第一次宣布量化宽松还有好几个月的时间，当时Pimco就超配机构MBS。当美国政府在9月7日接管房贷美和房利美时，总回报债券基金已经在增加机构MBS持仓。

翌日，总回报债券基金就获得1.32%的报酬率，创下该基金成立以来最强的单日表现之一，因为抵押贷款证券价格上涨。到了9月底，该基金有74.8%的部位是机构MBS，相比于2007年12月时，只有59.13%。

Pimco一位发言人说，“当我们的分析显示这些抵押贷款证券比其他投资机会相对更具吸引力时，我们就开始超配抵押贷款证券，这个时间点远早于美联储雇用投资管理公司，也早于美联储宣布机构担保房贷债券(AMBS)购买计划，而且应该甚至是在那个计划开始成形之前。”

然后，到了11月25日，雷曼兄弟垮台及美国政府纾困美国国际集团(AIG)震撼了全球金融体系，美联储宣布了一套支持经济计划。其中包括将买进高达5,000亿美元的机构MBS。

Graham Fisher的Rosner说，如果美联储聘用专属交易员，原本就可避免利益冲突之嫌。但是美联储从未买进如此大规模的机构MBS，所以决定向外求助。美联储找上专业机构--Pimco、高盛、贝莱德和Wellington，他们都是透过竞标而被选上。这几家公司合力运作，自2009年1月开始代理美联储购进机构MBS。

“这些公司获选，是因为他们在机构MBS的丰富经验可帮助纽约FED迅速开展此项计划，同时把风险降至最低，”纽约联储一位发言人士说。

这位发言人说，在其他管控措施方面，纽约FED要求这些公司必须把负责交易的人员和其他员工的工作区域分开。还需确保执行纽约FED指令的交易员，和公司内其他交易员之间绝不可有讯息往来。获选的各家公司均必须以书面形式切结遵守规定管制，并接受外部与内部稽核。

Pimco指派明星交易员Dan Hyman协助主持这个方案。整个作业设于Pimco加州总部一间有安全管控的房间，进出都需要钥匙卡。

**每日讨论**

据知情人士表示，Pimco这个团队与其他公司的负责人员及纽约FED每日透过电话会议，讨论帮美联储买进哪些证券，以及买入时机。

高盛表示，公司“设立一个独立、专属的团队来管理美联储这项计划，在实体、讯息和技术面均设置防火墙加以区隔。

贝莱德称，代理美联储购买证券的业务由BlackRock Solutions执行，是独立于贝莱德资产管理部门的事业，并设有“严格且有效的政策及程序”，以控制可能发生的利益冲突。

Wellington拒绝置评。

相较同行，Pimco的规模非常适合美联储的计划。总回报基金的资产规模有2,511亿美元，远超过其他主动管理型债券基金。名列第二大的同型债券基金DoubleLine Total Return Fund所管理资产仅354亿美元。

MBS债券价格变动甚微，要让价格的微小增量产生够大的获利，Pimco需进行大手笔押注。为此，Pimco利用了一块规模庞大但罕为人知的机构MBS衍生品市场--所谓预售(TBA)市场，它所建立的仓位比其他美联储委托购债代操公司大好几倍。

美联储能大量购入机构MBS的唯一方式，就是通过TBA市场。投入这块市场的投资人建立合约，约定在较晚日期买进具某些共同特性的机构MBS池子证券--如到期日、票息或初始利率等。结算时，卖方交割一批符合合约条件的各种新发和现有债券。

合约的明细可以包罗万象，这让TBA市场的流动性和深度都远大于其他抵押债券市场，因此更方便进行金额庞大的证券交易。因此，任何熟悉机构MBS的投资者应该都可以猜到美联储将利用TBA市场。而美联储每周也会公布交易结果。

“美联储说了，‘我们将在MBS上进行非常钜额的投资’”曾在2012年一篇分析中写到TBA市场的威廉玛丽学院金融教授John Merrick称。

2009年3月18日，美联储将QE1原本的目标5,000亿美元，增加到1.25万亿(兆)美元。(美联储还说将买进最高达3,000亿美元美国长期公债。)那对Pimco来说是个重要的大日子：总回报债券基金报告录得达1.32%的异常高报酬率，追平房利美和房贷美遭接管时录得的报酬率。

**飞跃**

总回报债券基金稳步增加TBA持仓，季度记录显示增长逾19倍，由2008年6月时的大约20亿美元激增至2009年3月时的430亿美元。这时总回报债券基金的机构抵押债券曝险达到总资产91%的惊人水位，相当于1,320亿美元。

根据贝南克的日程记录，当年3月5日和7月9日，时任Pimco顾问的前美联储主席格林斯潘和他两次会面共进早餐。他们讨论的内容外界不得而知。

格林斯潘之后离开Pimco。他拒绝置评。美联储发言人以禁止透露机密信息的规定为由拒绝置评。

Pimco投资于机构MBS，而当Pimco借调给美联储的顾问团队为美联储买入同样的MBS时，这些MBS也随之升值。

举例来说，总回报债券基金季度持仓数据显示，2009年3月底时，总回报债券基金总共持有12.6亿美元房利美的30年期TBA证券，票面利率为5.5%，价值是面值的103.55%。然后，美联储的交易记录显示，在4月17日-5月6日之间，Pimco的团队为美联储买入110亿美元同种证券，平均支付的价值较高，是面值的103.81%。

整体而言，路透的分析显示，Pimco在QE1期间代理美联储买入1,860亿美元房利美的TBA证券，Pimco在相同证券上至少持有800亿美元。

整个2009年，Pimco的总回报债券基金回报率为13.83%，这是该基金10年来最佳表现，较巴克莱美国综合债券指数高出近8个百分点，根据晨星数据显示，这是该基金自1988年首次运行满一年以来领先巴克莱指数的最大幅度。根据路透获得的该基金回报数据分项机密资料，在各类抵押支持债券上的押注为整体回报贡献最高，达到4.15个百分点。

我们无从知道机构MBS具体为上述回报率做出多少贡献，但当时的两份报告突显出Pimco如何从机构MBS市场获利。在2009年9月致投资者的报告中，Pimco称该公司对机构MBS的超大规模押注“极有利于投资回报”，投资已经“大幅增值”。2009年11月，晨星分析师Eric Jacobson写道：“大规模押注政府抵押支持债券对这档基金2009年的贡献最大。美联储大量买入抵押支持证券，把市场上的供给吸收殆尽，推动了价格上扬。”

**对手表现亮丽**

高盛和贝莱德也增加了机构MBS的持仓。他们的增持行动没Pimco那么积极，但旗下基金的回报表现却比Pimco的旗舰基金甚至更好。

高盛旗下规模最大债券基金之一--价值12亿美元的核心固定收益基金(Core Fixed Income Fund)，是最能与Pimco总回报债券基金相匹敌的基金。高盛这档基金在2009年3月将机构MBS的持仓比重由2008年12月的47%下调至31%，意味着它锁定实现了美联储购债措施带来的一些获利。之后几个月这个持仓水平基本保持稳定。该基金在2009年的回报率达到16.3%。

从2008年底到2009年3月31日期间，贝莱德总回报基金(BlackRock Total Return Fund)的机构MBS占总资产比重，由46.5%降至43.5%；而贝莱德核心债券基金(BlackRock Core Bond Fund)的机构MBS持有比率也从46.4%降至40.4%。这些转变说明，这两支基金都能从美联储购债时趁机倒货而赚取收益，但同时部位押注又不必远超出巴克莱指数的指标基准。2009年，这两支基金的回报率分别达到15.2%和14.5%。

根据2011年美国国会审计署(GAO)的报告，Pimco、高盛和贝莱德因2009年为美联储提供的服务，各得到1,120万美元酬金。Wellington基于合约延长至2010年3月，得到酬金2,660万美元。由于纽约FED已在购买机构MBS上积累自身经验，从那之后便依赖自家交易部门。

Pimco的发言人表示，公司“严格遵守美联储计划中所有防止利益冲突及保护非公开资讯机密性的政策和程序。参与这项计划未给公司带来任何信息优势，参与计划期间以及结束之后的都是如此。”

Hyman是何时返回了Pimco抵押贷款债券交易部门，这不得而知。根据Pimco与纽约FED签署的合约，Pimco的雇员必需遵守大约六周的“缓冲期”。合约禁止那些为纽约FED代操的员工，在为Pimco进行交易时，利用任何从联储工作中获取的讯息。

Hyman没有回应置评请求。

**再度演出**

2010年11月，美联储宣布了第二轮购债，即第二轮量化宽松(QE2)。这次美联储表示将购买6,000亿美元中长期公债。

但Pimco这次并没有像在机构MBS市场上那样，在规模更大的美国公债市场上大举出手。

根据Pimco数据，到2011年初，随着美联储QE2购债计划接近终点，Pimco总回报债券基金出脱美国公债持仓。但它误判了市场。由于主权债务危机在欧洲肆虐，投资人转向美国政府债券寻求避险，使得美国公债价格大涨。到当年6月30日，美联储完成了QE2。

由于美国经济复苏依然迟滞，市场上立刻开始谈论是否会出台第三轮量化宽松(QE3)。

埃里安表示，葛罗斯那时的看法是，经济环境情况需要美联储回到市场，因为“我们距离经济达到逃逸速度还远得很。”埃里安毕业于牛津和剑桥大学，曾在国际货币基金组织(IMF)和哈佛大学担任要职。

Pimco再度开始购买机构抵押债券。2011年9月21日，总回报债券基金的TBA证券持仓接近500亿美元时，美联储意外宣布开始把机构MBS和持有的其他债券到期本金再投资。那意味美联储将开始每月买进最高达300亿美元的抵押贷款证券，这让Pimco蒙受其利。

**“笑逐颜开”**

到2012年3月，总回报基金的机构抵押债券投资已经回升到总持仓量的约一半。

实际上，从2011年6月到2012年6月，Pimco再度对押注机构MBS展示出了超乎寻常的信心。晨星数据显示，排名前20位的主动管理型债券基金中，这段期间机构MBS投资增加最多的三支基金都隶属Pimco旗下。葛罗斯操盘的Harbor Bond Fund，机构MBS持仓比率增幅超过40个百分点；Pimco 总回报基金增幅在约30个百分点；Pimco Investment Grade Corporate Bond Fund则在24个百分点。其余17家基金没有任何一家增幅达到两位数。

总回报基金锁定票息相对较低的机构MBS。“我们青睐这类债券，”因为它们‘便宜’，”时任Pimco抵押贷款交易部门主管的Scott Simon说。此外，“如果美联储希望支撑房市场并创造再融资活动，那么他们会压低抵押贷款利率。如果他们希望降低抵押贷款利率，就会买入(票息)3%和3.5%的债券。”

2012年，在第三轮量化宽松公布前，美联储买进了3.5%票息的房利美债券，印证了Simon的预测。

“当市场上有便宜资产，加上央行可能买入这些资产...而且是准备大买特买时，这是爆炸式的组合。”葛罗斯说。“这不是某种‘不容错过’的机会，但这是很不错的‘高胜算’机会。”

去年9月贝南克终于宣布QE3之后，这场狂欢派对继续下去。葛罗斯表示，在当天Pmico的投资委员会会议上，“有很多笑容，但并没有击掌相庆”。“就我个人记忆所及，那是一个无声但有力的‘好呀！’加上惊叹号。”

总回报基金持有的抵押贷款证券价值再度跳涨。2012年，美联储总计买入近5,000亿美元机构MBS，QE3公布前，购买标的债券票息主要在3.5%的，QE3公布后转向票息3%债券。Pimco紧跟着联储的脚步。

到去年年底，总回报基金回报率10.36%，比巴克莱指标指数高出六个百分点。不计净投资资金流，10.36%的回报率相当于约253亿美元的报酬。根据路透估计，其中约50亿美元来自于机构和非机构抵押贷款的投资。该基金在公债和企业债上的高明操作，也为当年的优秀表现作出贡献。

Pimco今年流年不利，因为再次未能正确地预测债券市场。在5月和6月，债券市场曾大幅下跌。“跌势引发更多卖盘，即使美国公债亦不例外，”葛罗斯在近期一篇网络帖子中表示。

在5月22日和6月19日，贝南克分别暗示美联储可能会削减QE3，引发美国公债价格大幅波动，因投资者寻求在美联储行动前卖出债券。10年期公债收益率在5月1日时曾触及1.61%，但6月底已升至2.52%。根据晨星资料，6月份投资者从总回报基金撤出96亿美元，创下单月纪录。而Pimco的网站显示，该基金今年迄今已经下跌了约两个百分点。

不过，Pimco已经锁定了结在机构MBS的多数获利，它将机构MBS卖给华尔街经纪商，这些经纪商再卖给美联储。“了结获利永远不会破产，”葛罗斯说。“我们已经...向美联储出售了数以百亿计的机构抵押贷款债券...这基本上就是我们原本打算要做的。”(完) (编译/审校 隋芬/杜明霞/石冠兰/李婷仪/张若琪/李春喜/洪曦/蔡美珍)