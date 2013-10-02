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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 09:41 BJT

台湾金融：目前外汇存底已持有人民币--央行总裁

路透台北10月2日 - 台湾央行总裁彭淮南周三于立法院表示，上周四召开的央行理监事会议，提出将人民币纳入外汇存底议题，并决议持有。他并表示，台湾目前外汇存底已经持有人民币。

彭淮南在回答立委质询时做上述表示。他并指出，今年3月时，立委提出希望要持有人民币，央行于是在本次理监事会提出并获决议。

台湾央行此前的统计显示，至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。

　　台湾8月末外汇存底为4,093.88亿美元，较上月增加2.7亿美元，续创历史新高。

彭淮南并说，台湾长期利率将跟着美国，多少会受到美国QE(量化宽松)退场的影响；且利率调整首先看通膨的预期，二是考虑国际情势。(完)

(记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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