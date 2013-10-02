台湾金融：目前外汇存底已持有人民币--央行总裁

《汇市简讯》美元兑日圆持稳至略微上扬，东京市场在109.10-23波动
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北10月2日 - 台湾央行总裁彭淮南周三于立法院表示，上周四召开的央行理监事会议，提出将人民币纳入外汇存底议题，并决议持有。他并表示，台湾目前外汇存底已经持有人民币。
彭淮南在回答立委质询时做上述表示。他并指出，今年3月时，立委提出希望要持有人民币，央行于是在本次理监事会提出并获决议。
台湾央行此前的统计显示，至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。
台湾8月末外汇存底为4,093.88亿美元，较上月增加2.7亿美元，续创历史新高。
彭淮南并说，台湾长期利率将跟着美国，多少会受到美国QE(量化宽松)退场的影响；且利率调整首先看通膨的预期，二是考虑国际情势。(完)
(记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4