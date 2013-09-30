路透调查：人民币兑美元未来一年料缓慢升值，双向波动压力将明显增加

* 人民币兑美元汇率盘整之势短期难改

* 中国经济企稳迹象显现，助推中长期人民币缓慢升值

* 未来不确定因素较多，双向波动压力明显增加

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作者 李文科

路透北京9月30日 - 中国经济持续企稳迹象显现，而美国QE(量化宽松政策)未如期退出，人民币兑美元汇率的内生升值压力有所增加。最新路透调查显示，自8月中旬以来汇市进入“超级稳定期”，人民币持续在6.12元附近窄幅盘整的格局短期尚难终结，但明年料在基本稳定的基础上缓慢升值。

16位受访分析师的预测中值显示，按照9月末最后一天的收盘价6.1220计，未来一年人民币兑美元 料升值约0.7%至6.08元，其中一个月后人民币/美元料略贬值至6.13元，三个月后人民币/美元则将升到6.11元，六个月后继续缓慢升值至6.10元。

市场人士指出，对人民币的未来仍持有信心，不过，考虑到快速升值对中国出口不利，且美联储政策的不确定性，人民币升值空间应该有限，双向波动的概率较大。

“展望10月，在美联储保持量宽政策不变和中国经济平稳运行的双重影响下，加之美国经常项目逆差压力依然较大而不愿使美元过于强势，人民币短期内升值压力仍较显着。”交通银行首席经济学家连平指出。

他并在报告中指出，中长期看，在美联储逐步退出量化宽松政策预期的大背景下，全球资本流向可能发生改变、资本流入中国显着放缓是大趋势。

报告并强调，尽管中国经济企稳回升，但能否持续回升尚待观察，中长期看人民币对美元不会持续升值。但为防止资本大规模、迅速撤出和出于人民币国际化的考虑，人民币也不会形成持续贬值的趋势。因此，未来人民币对美元汇率将呈双向波动、小幅升值和基本稳定的运行格局，并间或出现阶段性的贬值或升值过程。

数据显示，从今年年初至今，人民币兑美元中间价 升值幅度达2.24%，市场价升幅为1.8%，而实际有效汇率升值更逾6.5%。而2012年间,人民币兑美元先贬后升,大开大阖之后全年累计升值约1%.

中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会指出，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；要进一步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。继续推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

此前在7月初进行的路透调查显示，人民币兑美元 近一波高见6.121元的升势料告一段落，今年下半年内可能在短暂回落后陷入6.15-6.1元区间振荡盘整，但明年起将脱离振荡区间继续升值，一年后或触及6.06元历史新高。

**双向波动压力增加**

同时需要注意的是，随着10月中旬美国财政部半年度汇率报告公布时间点的临近，来自国际政治的压力也是不容忽视的。

“对于人民币的中期走势，我们预计将大概率呈缓慢升值进程，但双向波动压力将较目前明显加大，且不确定性将显着上升。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出。

刘东亮并认为，作出上述判断是因为中国经济的企稳很可能是短期的，并非新一轮景气周期的启动，且走访的企业所传达出来的信号，似乎与宏观数据层面的回升相背离，最早在四季度最晚到明年一季度，经济回升的趋势将会告一段落。

此外，市场人士认为，备受关注的十八届三中全会可能不会在汇率问题上给出太多的指引，汇率问题应该会排在一系列重大的系统性改革议题之后，利率市场化也会优先排在汇率之前。预计三中全会可能会提出汇率市场化的大原则框架，但暂不会出台细则。