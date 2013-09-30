中国债市：信用债收益率估值多小降，三年期降幅更明显--交易商协会

台湾汇市：台币收涨逾2角至近两周高位，外资汇入猛但进口商买盘缩减升幅

* 台币兑美元大涨2.3角至近两周高位 * 外资大举汇入，午后进口商买盘多缩减台币升幅 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.450 路透台北4月13日 - 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收 升。汇银人士指出，美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅 汇入。只不过午后进口商买盘现身，缩减台币升幅。 汇银人士表示，今日盘初外商银抛汇力道凶猛，台币升势很强，不过午后进口商有进场 买汇，使得台币的升幅稍有缩减。台币兑美元今收在30.325，前高是3月30日的30.315。 〞下午进口商蛮多的，美元下来进口商很乐意进场，〞一位大型商银交易员说。 另外一位资深汇银人士表示，外商银今日汇入很多，惟在股市买的不多，有部分去买台 股ETF(指数型证券投资信托基金)，估计今日外资净汇入金额达3亿美元以上。 至于今日台积电公司表示，估计第二季台币汇价可能持续升值。 〞也不是说不可能啊，以目前局势来看会继续升吧，〞前述大型商银交易