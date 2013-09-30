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亚洲 | 2013年 9月 30日 星期一 15:22 BJT

韩国债市：小幅收高，美国和意大利政治动荡令避险情绪重燃

路透首尔9月30日 - 韩国公债周一微升，因投资者避险情绪重燃。美国和意大利政治动荡升温，导致市场对全球增长前景滋生新的忧虑。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收低2个基点，三年期公债12月期约收高0.05点，报105.92。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.92 105.87

10年期公债收益率 3.42% 3.44%

五年期公债收益率 3.05% 3.06%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林; 审校 李婷仪)
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