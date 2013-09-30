欧元债市：意大利公债期货跳水，该国恐再度面临大选

路透伦敦9月30日 - 意大利政府公债收益率周一跳涨，来自贝鲁斯柯尼党派的五位内阁部长周末突然辞职，使政府名存实亡。

辞职事件肇始于周五内阁会议，会上讨论了即将开始的消费税上调问题。而自从上月身为议员的贝鲁斯柯尼被判逃税罪名成立后，意大利总理莱塔领导的左右翼联合政府内部紧张局势就在不断地升温。

莱塔周三将前往国会并举行信心投票，以证实国会对他的支持情况。莱塔在下议院占有压倒性多数，如果他能获得追随贝鲁斯柯尼的一些参议员的支持，或者得到反对党的支持，他可以组建一个新的政府。但如果得不到支持--而且意大利总统纳波利塔诺不想组建临时政府，则意大利很快又得重新举行选举。

意大利BTP公债期货 开低112个跳动点，报109.23，之后触及两周低点。

德国公债期货 开高33个跳动点，报140.78。美国政府可能停摆的风险也支持了对德债的避险买需。

美国众议院周日一早通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年，这让美国联邦政府更加接近停摆。参议院民主党人已誓言将否决该议案。 （完）

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