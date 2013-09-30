《交易视点》中国四季度利率债高位震荡，伺机而动--中信证券

路透北京9月30日 - 中国中信证券发布四季度利率产品投资策略报告认为，四季度经济仍处于偏弱恢复过程中，而较高的超储率有助于缓解市场紧张情绪，但大型商业银行需求难以调动，预计四季度中长期利率产品将呈现高位震荡的特征。

对交易型机构而言，当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部位置，建议关注收益率上行后的波段交易机会；对配置型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。

**复苏难持续，通胀小幅上行**

受高温天气和企业补库存需求恢复影响，三季度工业增加值低位反弹；需求面相对温和，制造业投资低位运行、地产投资平稳，6月底以来稳增长政策作用显现，基建投资发力支持固定资产投资有所回升。

从货币条件看，融资成本全面上升，一般贷款利率仍保持高位，M2增速和表外融资均小幅回落，人民币贷款投放略超季节性以支持实体经济。基于中性偏紧的宏观政策取向，加上补库存需求放缓，地产销量增速乏力抑制投资，人民币升值对出口增长的影响显现等因素，经济复苏难以持续，预计四季度GDP增速将从三季度的7.8%下降至7.6%。

三季度，肉类、蔬菜类价格上涨带动食品价格出现明显上涨，短期内受食品价格季节性回升以及非食品价格温和上涨影响，CPI同比涨幅从9月份将开始将有所上行，但由于猪肉价格可能涨幅收窄，并且增长放缓的宏观环境不支持通胀大幅上行，预计四季度通胀均值大概率将维持在3.1%附近，全年高点水平不超过3.3%。

**流动性维持中性**

银行同业业务快速扩张导致存款性机构在6月下旬遭遇流动性重创，三季度以来，对流动性安全的考虑胜于对盈利的追求，银行主动降杠杆，同业净资产增速显着回落；且商业银行积极调整资产负债错配，对长期负债需求旺盛，Shibor利率保持高位。

但伴随商业银行业务调整的推进，表外业务收缩步伐趋缓，社会融资总量开始企稳，票据业务也于8月份出现抬头迹象。

预计9月末金融机构超储率水平将回升至2.5%附近；受财政存款投放影响，年末超储率将继续上行至2.8%附近。

央行三季度在公开市场上进行精细化的“锁长放短”操作，在中性偏紧的流动性基调下，敦促商业银行降杠杆的目的基本实现。

在货币政策“不放松，不收紧”的大环境下，鉴于公开市场到期量降入冰点，预计央行四季度将继续使用逆回购工具维持货币市场平稳。同时考虑外部流动性环境好转，四季度流动性将保持中性环境，7天回购利率均值有望降至3.5%附近。

**四季度利率产品投资策略**

资金紧张、资产负债久期调整、对利率市场化的担忧等因素是造成三季度全国大型商业银行增持力度减弱的主要原因，在供给冲击下，中长期利率产品收益率全线大幅上扬。

考虑到经济仍处于偏弱恢复过程中，中长期收益率脱离基本面持续进一步大幅上扬的概率有限，收益率处于高位筑顶的过程中；资金面对中长期利率的影响也逐步减弱，且四季度较高的超储率有助于缓解市场的紧张情绪。

但由于全国大型商业银行需求难以调动，中长端利率也将呈现难下的局面。因此，预计四季度中长期利率产品将呈现高位震荡的特征。

对交易型机构而言，当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部位置，建议关注收益率上行后的波段交易机会；对配置型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。(完)