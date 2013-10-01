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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 09:59 BJT

台湾数据：9月汇丰PMI为52，景气为4月以来首次回升

路透台北10月1日 - 以下为汇丰台湾9月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2013年9月 2013年8月

52 50

主要调查结果：

**9月PMI值为52，制造业景气自今年4月以来首次回升。月内景气度升幅虽然尚小，但已创下去年3月以来最佳纪录。

**产出在5个月以来首次恢复扩张，而且幅度明显，主因是新订单总量与新出口订单出现小幅成长。海内外客户需求转强，许多受访厂商表示中国大陆和欧美等主要贸易伙伴的需求上升，带动新出口业务增加。

**客户需求转强，厂商相应提升产能，聘雇规模因此连续第四个月保持扩张，而且整体扩张率明显，创下逾两年来最高纪录。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完)

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