台湾数据：9月汇丰PMI为52，景气为4月以来首次回升

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
路透台北10月1日 - 以下为汇丰台湾9月制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2013年9月 2013年8月
52 50
主要调查结果：
**9月PMI值为52，制造业景气自今年4月以来首次回升。月内景气度升幅虽然尚小，但已创下去年3月以来最佳纪录。
**产出在5个月以来首次恢复扩张，而且幅度明显，主因是新订单总量与新出口订单出现小幅成长。海内外客户需求转强，许多受访厂商表示中国大陆和欧美等主要贸易伙伴的需求上升，带动新出口业务增加。
**客户需求转强，厂商相应提升产能，聘雇规模因此连续第四个月保持扩张，而且整体扩张率明显，创下逾两年来最高纪录。
附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完)
浏览台湾经济其他新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。