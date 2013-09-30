修正-《中国经济焦点》上海自贸区眼下不会对香港构成威胁

(译文有误，倒数第二和第三段的“恒琴”应更正为“横琴”)

路透9月30日 - 上海自由贸易试验区的设立，为中国扩大人民币影响力翻开了新的篇章。不过在短时期内，自贸区并不会对香港的竞争力造成威胁，相反还会带来更多的契机。

自16年前回归大陆后，在“一国两制”体制下，香港凭借强有力的法制和较高程度的自主，长期以来受益于诸多特惠经济政策。

香港是中国扶持下的全球人民币离岸中心，被认为是中国经济的大门。

尽管上海自贸区的消息引发了街头巷尾的热议，人们纷纷辩论自贸区是否意味着香港命运的拐点，但市场观察人士认为，眼下影响不大。

“上海地位的上升，意味着人民币在国际交易中的地位会变得越来越重要。以绝对价值计算，香港的利益也同样会水涨船高。”渣打银行驻香港策略师Robert Minikin说。

上海自贸区于上周日成立的当天，政府官员许诺，未来海外企业在中国将会享有更加开放和进步的环境；同时中国政府也将放开一系列服务行业政策，例如银行业。

然而，中国政府高层领导人并未出席上海自贸区成立仪式，加之下一步改革措施，例如人民币可兑换程度更高和利率自由化，显得欠缺细节，让一部分人士多少感到失望。但官员们强调称，自贸区仍需要进一步完善。

**无经验可循**

自贸区管委会常务副主任戴海波在挂牌仪式上称，(区内的许多政策)都是首次颁布，我们就像是小学生。

政府官员也暗示，实施更为深刻的改革需要时间，部分市场观察人士指出，将在11月举行的中国共产党第十八届三中全会可能会宣布更多政策。

当问及自贸区为什么没有像外界揣测的那样实施与香港相同的15%的所得税时，戴海波表示，当局希望通过系统性的改革放宽限制来提升外资信心，而不是挂在鼻子前面的胡萝卜那样的策略。

尽管部分香港和广东的官员私下对上海自贸区的做法表示担忧，但公开表达的信息还是共生与合作。

商务部国际经贸关系司司长尹宗华周日在上海表示“香港有自己的优势，可在自贸区内发挥作用...我觉得，建立上海自由贸易试验区，有利于促进香港的繁荣、稳定。”

香港行政长官梁振英也对潜在威胁这一说法不以为然，他表示香港的成功，最重要的因素之一是强大的法制。

上海自贸区的成立与国务院5月公布的要在2020年之前放开资本账户的计划相契合。

**物有所值**

自2004年被授权推出人民币计价的金融与结算服务以来，香港的离岸人民币市场蓬勃发展，目前中国贸易中有超过16%是以人民币计价，其中绝大部分是通过香港来流转。

据国际清算银行(BIS)最新统计数据，香港银行业的人民币存款占到香港整个银行体系存款的大约10%，而人民币的交易量已经超过港币。

但在成本大涨与内地业务流入放缓之际，上海自贸区的成立将迫使香港对自身金融服务业的竞争力以及金融服务的定价，给予更多关注。

“收费贵不要紧，但我们必需提供物有所值的服务，”香港贸易发展局的研究主管Nicholas Kwan表示。

投资者尚在等待上海自贸区有何更多激励措施，而中国南部的前海、横琴与南沙三个地区，正押注地理上与香港相邻将帮助抵挡上海可能构成的任何威胁。

前海区目前为止未能腾飞，在最初被称为新的“小香港”的三年之后，仍是一片尘土飞扬的荒地，毗邻澳门的横琴岛是三个地区中发展最好的一个，而南沙区还处在发展的初期阶段。