《交易视点》中国四季度信用债市场环境或趋于好转--中信证券

路透北京9月30日 - 中国中信证券最新发布的2013年四季度信用产品投资策略报告认为，短期内受偏弱市场情绪以及基本面回暖预期等作用，收益率可能维持震荡；中长期则随资金利率下移、基本面弱化以及政策面可能调整，市场环境可能趋于好转，收益率可能随利率产品趋于下行。

投资者配置以信用产品为主；PPN和ABN仍可适度配置；在随着资金利率的下移和基本面的弱化，建议逐渐拉长久期，以3-5年期品种为主。短期内按照20%、40%和40%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

**市场整体研判**

从资金面看，随着市场情绪的缓解、外汇占款的正常化以及财政存款的投放，资金利率均值水平有望下移；

基本面复苏可能趋于弱化，市场面临的市场风险相对较低，但从海外因素看，需要关注风险情绪上升的风险；

供给：4季度可能有小幅回升，总量仍然不高；需求：可能将回归广义基金以及交易所市场为主；

信用风险：微观企业信用资质有所改善，但仍有不确定性；

曲线结构变动：资金面的缓解可能使得收益率曲线趋于陡峭化。

收益率及信用利差变动：贷款利率限制高等级信用债收益率上行空间，或趋好转的市场环境使得信用利差维持低位震荡，各等级间收益率可能保持联动。收益率的中长期走势取决于资金面的缓解程度和基本面复苏趋势的波动

从整体环境看，短期内受偏弱市场情绪以及基本面回暖预期等作用，收益率可能维持震荡；中长期看，随着资金利率的下移、基本面的弱化以及政策面可能的调整，市场环境可能趋于好转，收益率可能随利率产品趋于下行。

**投资策略--伺机拉长久期**

类属配置：以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN和ABN仍有一定的溢价，可适度配置。

信用等级：对于收益率要求较高的投资者，可选择绝对收益率相对更高的品种；对于流动性要求较高的投资者，可选择高等级品种。

信用债的期限选择：随着资金利率的下移和基本面的弱化，建议逐渐拉长久期，以3-5年期品种为主。

投资时机选择；关注一级市场尤其是利率产品一级发行利率的变化，若市场环境回暖得到确认，可以逐渐增加中长期仓位，在操作上保持谨慎乐观的态度。

短期内建议按照20%、40%和40%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

**AA+级别3年期价值较高**

假设曲线陡峭化下移，3-5年期品种收益率基本相近，优于1年期品种；短期内仍然存在不确定性，可以3年期为主，待市场回暖相对确定后，伺机拉长久期。

优质城投债和公司债适当配置：由于绝对利率较高，优质的城投债、公司债仍可以适当配置。(完)