路透基点：今年前三季香港银团贷款达到创纪录的581亿美元--RLPC

路透香港9月30日 - 汤森路透旗下基点报导，2013年前九个月，香港银团贷款规模达到创纪录的581亿美元，受中资公司大举借款推动。

根据汤森路透LPC数据，今年前三季度香港银团贷款规模较上年同期增长76%，而且已经轻松超过2012年全年的425亿美元，且高于2011年的纪录水准460亿美元。

第三季贷款规模达到279亿美元，刷新季度贷款纪录高位，超过了2011年第二季的200亿美元。

前九个月贷款总额中，有超过350亿美元是中资公司筹借的--这些公司被香港市场的较低定价和充裕的流动性所吸引。

其中值得注意的交易包括：7月份电子商务巨头阿里巴巴集团的80亿美元贷款，双汇国际用于收购美国Smithfield Foods的40亿美元贷款，3月份用于支持分众传媒杠杆收购案的10.75亿美元五年期贷款。

中海油今年通过两笔交易共筹资90亿美元。该公司9月筹资30亿美元用于投资澳洲的一个项目，稍早在2月份则获得了60亿美元的12个月期过桥贷款，用于支持收购加拿大Nexen。

“中资公司将继续来到香港，以得到更多的结构化解决方案，”东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示。

香港市场不仅能为事件驱动的贷款提供更复杂的结构，与受到流动性收紧冲击的内地市场相比，还能提供更低廉的价格。汇丰银行董事总经理兼亚太区银团融资主管Phil Lipton表示，“因此，市场上的借款人是来自各种层次的良好组合。”

但是Lipton表示，贷款定价已经接近今年最低水平。部分银行家称价格可能回升。

由于银行间市场价格上升，银行的融资成本增加。此外，“很多交易融入市场，因此银行可以进行挑选，抑制价格继续以今年上半年的速度下滑，”Lipton说。

香港市场的贷款定价已经较去年大幅下跌。新鸿基地产奠定了这种基调，该公司今年年初的五年期贷款综合收益为158基点，而2012年初IFC Development Ltd的三年期贷款综合收益为176个基点。

本季度，恒基兆业地产有限公司四年期和五年期贷款提供的综合收益分别为125基点和135基点。

蓝筹公司借款方也在第三季回归贷款市场，去年这些企业大多在债市筹资。

“由于定价更具吸引力且期限更长，对借款方而言，贷款市场变得比债券市场更具吸引力，”Lipton说。

展望未来，银行家预计更多地产公司将进入贷款市场。而且还将有并购交易，包括超市连锁集团百佳超级市场(ParknShop)的并购交易。(完)