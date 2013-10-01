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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 17:10 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中，银行业卖超14.50亿台币

路透台北10月1日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        7.00       21.50      -14.50
     票券业        5.50        0.50       +5.00
     证券业       17.00        7.50       +9.50
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