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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 17:12 BJT

台湾债市：102/10期借券成交30.17亿台币，加权平均利率0.5993%

路透台北10月1日 - 台湾柜台买卖中心公布，周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
     102/10       30.17      0.6200      0.5200        0.5993       170.0       185.0
      102/2       32.84      0.4050      0.3300        0.3878       373.0       372.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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