台湾债市：指标公债持券集中度变化表

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透台北10月1日 - 根据台湾柜台买卖中心周二资料，上交易日交割后指标公债持券集中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 10年 29% 40% 60% 上日交割后 29% 40% 60% 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人 寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/卖出未交割数。（ 完） (撰写 李可柔; 审校 董永年)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。