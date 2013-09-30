《交易视点》四季度离岸人民币高收益债机会大于风险--中信证券

路透北京9月30日 - 中国中信证券最新发布的2013年四季度离岸人民币债券投资策略报告认为，四季度国内经济企稳回升并且美联储退出QE（量化宽松）节奏预计较为温和，这些因素将会利好高收益债。

**债券发行规模锐减**

四季度，人民币有望维持稳中有升的格局，但升值空间有限，预计在0—1%的区间；

流动性料将保持平稳。国内因素，央行实施放短锁长操作，6月末国内钱荒局面不会重演；国际因素，四季度美联储可能仅小幅缩减购债规模幅度，资金不会大幅撤出亚洲市场；

利率风险仍是主要不确定性因素。四季度，预计美国长端国债收益率总体上仍将震荡上升，离岸人民币利率产品和投资级债券配置价值一般。

信用风险可控。上半年，商业银行的不良贷款率维持低位。此外，受稳增长政策和一系列改革措施推动，国内经济企稳回升，这将有利于企业基本面的改善。

政策大力支持离岸人民币市场建设。重点关注中国（上海）自贸区在金融改革和离岸金融中心建设等方面的各项措施。

四季度，信用债供给量料将略有好转。我们预计，全年离岸人民币债券总供给规模大致在1000—1200亿的区间，较2012年持平或略降。

**信用利差重新缩窄**

三季度，离岸人民币国债收益率曲线略有增陡。四季度，美联储退出QE的概率增加，长端收益率下行空间不大，而受益于流动性的改善,短端收益率将小幅回落。因此，收益率曲线料将维持陡峭化。

三季度，离岸人民币信用债逐步回暖。由于美联储释放鸽派信号以及中国经济企稳回升，三季度中信离岸人民币债券指数上涨1.50%。其中，高等级上涨0.50%，低等级涨幅2.40%，高低等级债券利差重新缩窄至~250bp。

我们认为，四季度高低等级债券利差仍有收窄的空间，高低等级债券利差存在缩窄至~200bp的可能性。

国内和香港债券市场存在互补性。三季度，国内债券和香港债券走势再度分化，建议关注其中的投资价值。

**市场展望和投资策略**

海外市场：美联储料将在今年四季度小幅缩减购债规模。由于要保持美国经济的持续增长以及减缓对金融市场的冲击，美联储退出QE节奏预计较为温和。

中国经济：稳增长和各项改革措施短期内仍将起到推动作用，经济回升短期内依然有动力，并且，通胀也在可控范围之内。

四季度，高收益债机会大于风险。国内经济企稳回升并且美联储退出QE节奏预计较为温和，上述因素利好高收益债。我们预计，高低等级债利差还有压缩空间。需关注的因素：10月及12月美联储议息会议、11月中国十八届三中全会。

建议：利率产品：以短久期政策性银行债为主；信用产品：IG债收益率处于合理区间，关注山东高速、印度ICIC银行等少数债券的投资价值；HY债仍具较好配置价值，建议关注久期2~3年，收益率6.5%~10%之间的债券。(完)