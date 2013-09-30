欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及近九个月高点

“由于欧洲和美国的政治问题，英镑成了一个避险去处，”FOREX.com的研究主管Kathleen Brooks表示。

英镑兑欧元 触及1月中旬以来最高位0.8338英镑，但未能突破关键技术价位0.8333。欧元最新下跌0.3%，报0.8349英镑。

英镑兑美元 上涨0.15%报1.6160美元，曾触及九个月高点1.6183美元，美国政府可能停摆的威胁令美元承压。

Brooks称，英镑在1.6180美元附近面临强劲的技术阻力，该水准是美联储意外维持刺激不变后所触及的高点。

市场人士一直在增加看多英镑的押注，因其认为英国央行会比美国和欧元区的央行更早上调利率。(完)

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