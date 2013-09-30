欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及近九个月高点

标题新闻：马来西亚央行称5月2日起所有居民实体可卖空政府证券，不再限于持牌银行及投行
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“由于欧洲和美国的政治问题，英镑成了一个避险去处，”FOREX.com的研究主管Kathleen Brooks表示。
英镑兑欧元 触及1月中旬以来最高位0.8338英镑，但未能突破关键技术价位0.8333。欧元最新下跌0.3%，报0.8349英镑。
英镑兑美元 上涨0.15%报1.6160美元，曾触及九个月高点1.6183美元，美国政府可能停摆的威胁令美元承压。
Brooks称，英镑在1.6180美元附近面临强劲的技术阻力，该水准是美联储意外维持刺激不变后所触及的高点。
市场人士一直在增加看多英镑的押注，因其认为英国央行会比美国和欧元区的央行更早上调利率。(完)
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200