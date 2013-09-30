更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率持稳，节前最后一个交易日成交淡静

(更新收盘报价及成交量等)

路透上海/北京9月30日 - 中国银行间市场周一隔夜回购利率 持稳。交易员指出，今日是国庆长假前最后一个交易日，整体资金较宽松，多数机构已将跨节和跨季的资金准备妥当，需求偏淡静。

因国庆节假期，10月1日-7日(周二-下周一)国内金融市场休市。交易员提到，14天回购利率自此前高位大跌，主要是因为机构上周已将跨10月8号--即月初例行存款准备金调整日--的头寸准备充分，今日需求明显回落所致。

此外，今日达成交易的隔夜及七天回购品种均会在下周二(10月8日)到期，不过隔夜加权报价持稳，而七天却续涨近40个基点（bp），有交易员指出，隔夜供给方以国有大行和股份制银行为主，质押品为利率债，而七天资金来源多为信托和保险等非银行类机构，质押品为信用品种，因而造成隔夜和七天报价利差超过100个bp。

“今天资金挺宽松的，交易很清淡，有的大行一早就结束交易了，最多做到上午结束。”华东一商业银行交易员称。

据业内人士透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购需求，和三个月央行票据需求，而具体操作将在国庆长假后的下周进行。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,873.22亿元，较上日的4,674.41亿元大增逾25%；其中隔夜品种成交4,012.14亿元，上日为2,976.24亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1443 3.1126 +3.17 4,012.14

七天 4.2510 3.8541 +39.69 741.48

14天 4.7843 5.6871 -90.28 949.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 19.8500 35.4650 -1,895.50 1,855.56

七天 2.9650 6.9150 -441.50 413.69

14天 3.0000 4.4100 -141.00 119.89

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1800 3.1600 +2.00

七天 4.2000 3.7000 +50.00

14天 4.7900 5.8000 -101.00

Shibor

其中:隔夜 3.1260 3.1500 -2.40

七天 4.2030 3.7490 +45.40

三个月 4.6704 4.6732 -0.28