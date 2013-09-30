版本:
中国
债券 | 2013年 9月 30日 星期一 18:21 BJT

标题新闻：意大利9月HICP初值较上月上升1.8%，较上年同期升幅从8月的1.2%放缓至0.9%

* HICP为消费者物价调和指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐