更新版 1-台湾货币市场： 短率季底平稳，银行累积资金助益市场流动性

* 季底最后一日市场尚平稳

* 银行间累计超额准备增多，市场调度难度不高

* 明日起利率料微幅下跌 (更新拆款利率及央行发行存单金额)

记者 林妙容

路透台北9月30日 - 台湾银行间短率周一平稳。今日虽是季底最后一个交易日，但因银行间上周五有大量超额准备，令今日市场资金压力不高，调度没有太大难度，市况稳定，利率也持于上周五水准。

银行资金调度人士表示，银行同业间拆款今日市况淡静，没有以往季底的紧缩效应，多数银行尚有闲置资金。但也由于是季底最后一日，部分资金未能跨月调度，只好先行留在帐上，待明日新的月份开始，再行调度。

〞今天还好，没有什么季底的感觉，市场正(数)很大。”一位本地银行资金调度人士说。

另一交易员则指出，预料明日新的月份开始，市况会更为清淡，毕竟月初银行拆入的需求不高，且近期银行超额准备增多速度加快。但由于拆款利率维持近期水准降无可降，需求减弱以致利率调降主要或反应在短票市场。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.385%。今日区间在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.38-0.45%，上交易日在0.380-0.450%。

**短票利率稳于区间**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，今日龙头银行虽在季底最后一日将利率开高，但整体而言多数银行仍有多余资金买票，以消化此前累积超额准备的正数，令利率平稳，季底最后一日可望安然度过。

〞今天利率就是最高了，接下来愈来愈有机会往下。〞一名票券商交易员表示。

多数票券商一致认为，在今日平稳度过季底后，10月起利率将有缓步下调的空间，不过央行态度仍将最终决定市场利率走势。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.67%，大致同上日。龙头银行开出0.68%的高位利率，但仅有少量成交。

台湾央行今日共发行1,985.5亿台币存单，相较存单到期1,993.5亿台币，存单发行余额减8亿。

本周央行存单到期总额为1兆75.8亿台币，其他交易日落点分别为周二742亿、周三531.2亿、周四3,294.1亿及周五3,515亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为678亿台币，累计超额准备为4,991亿，加计前期1%的超额准备为5,780亿台币。

**债券RP利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。今日是季底，投信照例面临较大的赎回压力，RP成交利率偏低者成为率先结券的对象。不过证券商还是能从寿险等资金充裕者调度，票券商则以拆款因应。

有资金调度人士表示，今日投信多缺不一，有的被赎回数十亿台币，但有的还有申购款流入，主要可能是因为赎回压力来自特定的寿险及大型法人机构，因此并非是全面性的紧缩现象。

“我们给的利率最低，所以他(投信)说要优先结券。”一证券商资金调度人员称。

另一票券商资金调度人员也称今日投信走了不少钱，不过由于银行体系超额准备充沛，拆款不成问题。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。