国际油市：亚洲380CST燃料油10月/11月互换价差触及19个月高位

路透新加坡9月30日 - 380cst10月/11月互换价差周一触及每吨7.75美元的19个月高位，消息人士称因10月天数较少和库存降低。

这是2012年2月13日触及8.75美元迄今最高的互换价差。

交易消息人士称10月抵达亚洲的套利船货预计将减少，料在350-360万吨左右。

与今年稍早的每月约400-450万吨均值相比，10月套利船货料明显缩减。

“现在逆价差处于不合理水平，很有可能有一些库存清除现象。”一位驻新加坡的交易商表示。

180cst和380cst级别的燃料油现货价差分别来到0.50美元和1.50美元，显示10月多头气氛更为浓厚。

三笔交易支撑了现货价差，其船期定在10月15-19日，较新加坡报价每桶升水0.62-1.64美元。

“新加坡在岸燃料油库存可能继续下跌。”该交易商表示。

新加坡IE的数据显示，截至上周四，该国库存连续第二周下降并跌至五周低位2,179万桶，较前周减少了3.4%。

壳牌从新加坡贸易商兴隆买入两艘2万吨的380cst船货，船期为10月15-19日，价格均为612美元。

嘉能可从联合石化买入2万吨的380cst船货，船期为10月15-19日，价格为612.75美元。

台湾中油公司正在寻购4万吨运至基隆、台中和高雄的低硫燃料油，船期为11月份。该招标将在10月1日结束，有效期到10月3日。(完)

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