全球外汇市场10月1日主要消息

《全球汇市》特朗普“美元太强”一席话，美元全面下挫

* 美元/日圆挫跌至五个月低点 * 特朗普称他偏好低利率 * 特朗普的评论令人对美国财政部汇率报告起戒心 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月13日 - 美元兑一篮子货币周四挫跌至两周低点，此前美国总统特朗普称美元过于强势，同时称他偏好利率维持在低档。 在特朗普向华尔街日报表示“美元太强”且将损及美国经济之后，美元及美国公债收益率(殖利率)受到重创。 0715GMT，美元指数 下跌0.6%，并可能遭遇三周多以来最大跌幅。 特朗普的言论，打破了美国民主党和共和党政府长期以来的做法，那就是不针对美联储的政策作评。总统谈论美元估值也不常见，因为这通常是美国财政部长的职权范围。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “这是(特朗普)言论的一个巨大转变，”IronFX分析师Sakis Paraskevov说。 “尽管美联储以温和速度升息，但考虑