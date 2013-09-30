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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 06:51 BJT

全球外汇市场10月1日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月30日(一)

2330 - 日本8月所有家庭支出

2330 - 日本8月失业率和求才求职比

2350 - 日本央行季度企业信心短观调查

10月1日(二)

0430 - 澳洲央行10月利率决议

0730 - 瑞士9月采购经理人指数(PMI)

0743 - 意大利9月Markit/ADACI制造业PMI

0748 - 法国9月Markit制造业PMI

0753 - 德国9月Markit/BME制造业PMI

0755 - 德国9月失业率

0758 - 欧元区9月Markit制造业PMI

0800 - 意大利8月失业率

0830 - 英国9月Markit/CIPS制造业PMI

0900 - 欧元区8月失业率

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售

1255 - 美国Redbook连锁店一周销售

1258 - 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)9月终值

1400 - 美国8月建筑支出

1400 - 美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数

1430 - 达拉斯联储德州9月服务业指数

1530 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩在一场名为“缔造欧洲的复苏，再造其货币联盟”的讨论会中对记者发表讲话。

-- - 美国9月汽车销售

2350 - 日本8月加班工资

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
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