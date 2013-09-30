全球外汇市场10月1日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
9月30日(一)
2330 - 日本8月所有家庭支出
2330 - 日本8月失业率和求才求职比
2350 - 日本央行季度企业信心短观调查
10月1日(二)
0430 - 澳洲央行10月利率决议
0730 - 瑞士9月采购经理人指数(PMI)
0743 - 意大利9月Markit/ADACI制造业PMI
0748 - 法国9月Markit制造业PMI
0753 - 德国9月Markit/BME制造业PMI
0755 - 德国9月失业率
0758 - 欧元区9月Markit制造业PMI
0800 - 意大利8月失业率
0830 - 英国9月Markit/CIPS制造业PMI
0900 - 欧元区8月失业率
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售
1255 - 美国Redbook连锁店一周销售
1258 - 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)9月终值
1400 - 美国8月建筑支出
1400 - 美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数
1430 - 达拉斯联储德州9月服务业指数
1530 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩在一场名为“缔造欧洲的复苏，再造其货币联盟”的讨论会中对记者发表讲话。
-- - 美国9月汽车销售
2350 - 日本8月加班工资
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 张涛)