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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 09:44 BJT

澳洲数据：8月零售销售较前月增0.4%，市场预估为增长0.3%

路透悉尼10月1日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲8月经季节调整的零售销售较前月增加0.4%，路透调查预估为增长0.3%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 8月 7月

(经季节调整) 21.92 21.84

7月零售销售未做修正，仍为增长0.1%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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