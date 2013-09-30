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债券 | 2013年 10月 1日 星期二 07:10 BJT

拉美汇市：雷亚尔跳涨，因巴西央行提高通胀预期

路透里约热内卢9月30日 - 巴西雷亚尔周一逆势上涨，大多数拉美货币走贬，此前巴西央行提高其2014年通胀预期，预示着即将迎来一轮更长的货币政策收紧。

巴西雷亚尔兑美元 跳涨1.6%。此前，巴西央行将2014年通胀预期从5.4%提高到5.7%。

“央行表示，尽管今年通胀处于控制之中，明年却竖起了黄旗。那可能意味着未来将会升息，”圣保罗一位外资银行固定收益交易商表示。

不过，其他拉美货币走软，因全球投资者愈加担心美国国会在周二前无法避免政府停摆，从而选择避险操作。

避险情绪持续，导致墨西哥披索兑美元 下跌0.1%，智利披索兑美元 下跌0.2%。(完)

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