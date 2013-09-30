南非汇市：兰特兑美元小幅上扬，但基本面仍偏空

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透约翰内斯堡9月30日 - 南非兰特兑美元周一小幅上扬，因美元兑主要货币全面走软，抵消了南非贸易逆差高于预期的负面影响。
但是，该国持续的贸易逆差可能导致今年的经常帐赤字扩大，使得全球冒险意愿低迷的情况下，兰特更容易受到资金外流的影响。
1612 GMT，兰特兑美元 报10.04，较周五美国收盘水平上涨0.25%。
南非政府公债价格也随着兰特上涨。2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 较周五水平下跌6个基点至7.923%。
2015年到期的指标公债收益率 下跌2个基点至6.09%。
“今天的数字(继续)支持我们的观点，即2013年南非经常帐赤字平均可能仍位于相当于国内生产总值(GDP)6.4%的高位，”法国巴黎银行Cadiz Securities的分析师Jeffrey Schultz表示。
“南非疲弱的基本面使得兰特特别容易受到冒险意愿变化的影响，这也一定程度上支持我们对兰特的预期，即兰特在年底前将继续处于守势，”Schultz补充道。(完)
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个