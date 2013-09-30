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债券 | 2013年 10月 1日 星期二 07:17 BJT

南非汇市：兰特兑美元小幅上扬，但基本面仍偏空

路透约翰内斯堡9月30日 - 南非兰特兑美元周一小幅上扬，因美元兑主要货币全面走软，抵消了南非贸易逆差高于预期的负面影响。

但是，该国持续的贸易逆差可能导致今年的经常帐赤字扩大，使得全球冒险意愿低迷的情况下，兰特更容易受到资金外流的影响。

1612 GMT，兰特兑美元 报10.04，较周五美国收盘水平上涨0.25%。

南非政府公债价格也随着兰特上涨。2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 较周五水平下跌6个基点至7.923%。

2015年到期的指标公债收益率 下跌2个基点至6.09%。

“今天的数字(继续)支持我们的观点，即2013年南非经常帐赤字平均可能仍位于相当于国内生产总值(GDP)6.4%的高位，”法国巴黎银行Cadiz Securities的分析师Jeffrey Schultz表示。

“南非疲弱的基本面使得兰特特别容易受到冒险意愿变化的影响，这也一定程度上支持我们对兰特的预期，即兰特在年底前将继续处于守势，”Schultz补充道。(完)

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