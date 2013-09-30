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债券 | 2013年 10月 1日 星期二 07:55 BJT

路透调查：美国政府因预算争端而发生违约的可能性小于10%

“政府短期关门，政治影响将大于经济影响。不过，政府每关闭一周，可能导致经济成长率减少0.25个百分点，”乔治亚州立大学荣誉教授Donald Ratajczak表示。

在回答国会僵局对于经济的损害程度问题时，52名受访者中有30人表示，对于缓慢的经济复苏没有构成严重阻碍。22人表示构成了严重阻碍。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上未决定削减购债规模。对于美联储是否是因为政府违约风险和政治僵局而做此决策，分析师看法分歧。(完)

(编译 张涛；审校 白云/郑茵)
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