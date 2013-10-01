金砖国家：9月30日股汇市收盘纵览

路透9月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月30日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低12.42点或1.24%，报987.46点。

中国股市：沪综指收涨，汇丰PMI终值下修难改持股过节气氛

香港股市：恒指收低并创一个月来最大单日跌幅，但本季度上涨9.9%

中国汇市：人民币收贬至逾一个月新低，午后因节前与月末因素涌现购汇盘

============================================================================

拉美股市：周一下跌，关于美国政府可能关门的忧虑冲击全球市场，而巴西股市亦受到利率可能维持在高档的押注打击，此前巴西央行调升了通胀前景。针对地区市场涨势的获利了结近来损及股市，但墨西哥股市仍创1月以来最佳单月表现，巴西股市也创下去年12月以来最大单月涨幅。巴西股市指标Bovespa指数 收低2.61%，报52,338.19点，该指数过去两周挫跌，但9月仍上涨近4.7%。

拉美汇市：雷亚尔跳涨，因巴西央行提高通胀预期

============================================================================

南非股市：收低，投资人获利了结，对美国政府即将关门的担忧，撼动全球投资人。Top-40绩优股指数 跌0.82%，报39,449.84点。综合指数 跌0.74%，报44,031.83点。

南非汇市：兰特兑美元小幅上扬，但基本面仍偏空

============================================================================

印度股市：挫跌近2%，在央行本月稍早升息后，对于经济的忧虑令绩优股受创，而对于美国政府可能关门的担忧亦拖累市场。指标BSE指数 跌1.76%，或347.50点，报19,379.77点。NSE指数 跌1.68%，或97.90点，报5,735.30点。

印度汇市：印度卢比下跌，在经常帐赤字数据公布前，市况审慎，但受印度央行祭出吸引资金举措以及美联储决议维持买债规模支助，卢比仍创下一年来最大单月涨幅。卢比兑美元 收报62.60/61，周五收报62.51/52。卢比本月上涨5%，终止四个月跌势，且为2012年9月以来最大单月涨幅。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收低，报1,422.490点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.79%至785.65点。