《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月1日

*工商时报：

--金融总会昨日拜会金管会主委曾铭宗，提出2013年金融建言白皮书。金总理事长李述德表示，他日前去大陆深有感触，即金融业者在大陆单打独斗、一家一家自己洽谈合作机会，不如由政府透过协商平台及政策协助业者，取得更有利的市场准入条件。

--为解决当前政治乱象，民进党主席苏贞昌昨日表示，民进党愿意接受解散国会，重新改选，且〞这是最好的做法〞。不过，总统马英九已表示，目前完全没有讨论，也没有考虑采取这样的作法。

--经济部昨日举行2013全球招商大会，共计19家外商签署投资意向书（LOI），投资金额为920亿台币，创下新高，法商家乐福 则预计在3年内投资100亿台币在台拓点，是愿意曝光的案件中，最大的投资案。

--台湾ING安泰投信想卖了。投银人士透露，ING荷兰总部今年9月初委托瑞士信贷（香港）向国内金控及外资广发英雄帖，包括国泰金 和中信金 都在潜在买家名单之列，外商资产管理公司包括新加坡大华银、柏瑞及日系资产管理公司也都接获询问。

*经济日报：

-- 金管会主委曾铭宗昨日与各金融产业公会开会，释出研议提高寿险资金投入公共建设上限10%，以鼓励寿险业投入公建讯息，此外，未来对金融业金检报告，不再只写缺失，表现好者也会计入肯定。

--第四代行动通讯(4G)竞标昨日创下两大纪录，首先竞标时间已打破3G总竞标期19天180回合的纪录，昨天达到190回合；其次总标金来到709.35亿台币新天价，比底价359亿台币的溢价率达97.5%，眼见就要是底价的两倍高，创下频谱释照史上的最高价。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。