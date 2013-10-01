《新兴市场重要经济事件预告》--10月1日-10月8日

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10月1日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。
开罗--2013年第九届货币与金融会议将在开罗举行，主题为“埃及：向全球商业开放”(最后一天)。埃及新财长Ahmed Galal将在会上发言。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在国会就经济政策发表演讲。
首尔--韩国央行发布9月议息会议的会议记录(0700)。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy就“金融监管机构与央行合并”举行记者会(1200)。
10月2日(三)
香港--亚洲开发银行将在香港公布最新亚洲发展前景报告。该报告更新了亚洲国家和地区的2013和2014年经济成长预估。
智利圣地亚哥--智利央行将公布9月议息会议的会议记录(1230)。
伦敦--菲律宾财长Cesar Purisima和央行总裁泰谭柯在一个会议上发言。
10月3日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在乔治华盛顿大学发表讲话，主题为全球经济(1400)。
伦敦--巴西央行总裁Alexandre Tombini发表讲话(0730)。
10月4日(五)
印度赖普尔--印度央行总裁拉詹参加当地一个会议(1035)，并向IIM Raipur的学生发表讲话(0100)。
里斯本--安哥拉央行总裁Jose de Lima Massano就促进产油经济中的贷款发表讲话。
10月7日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发展中心主办第13届国际经济非洲论坛。发表演说者有OECD秘书长葛利亚、塞内加尔总统Macky Sall、法国财政部长莫斯可维西等。
10月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行研讨会，主题为“新兴市场：恢复动能”。IMF副总裁筱原尚之和秘鲁财长Luis Miguel Castilla将发言。
华盛顿--世界银行集团举行研讨会，主题为“针对气候问题采取行动的经济依据”。世界银行行长金墉和IMF总裁拉加德将发言。
华盛顿--IMF经济顾问暨研究部主任布兰查德就世界经济展望举行新闻简布会。
雅加达--印尼央行举行理事会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张涛)