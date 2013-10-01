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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 08:53 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月1日-10月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月1日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。

开罗--2013年第九届货币与金融会议将在开罗举行，主题为“埃及：向全球商业开放”(最后一天)。埃及新财长Ahmed Galal将在会上发言。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在国会就经济政策发表演讲。

首尔--韩国央行发布9月议息会议的会议记录(0700)。

布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy就“金融监管机构与央行合并”举行记者会(1200)。

10月2日(三)

香港--亚洲开发银行将在香港公布最新亚洲发展前景报告。该报告更新了亚洲国家和地区的2013和2014年经济成长预估。

智利圣地亚哥--智利央行将公布9月议息会议的会议记录(1230)。

伦敦--菲律宾财长Cesar Purisima和央行总裁泰谭柯在一个会议上发言。

10月3日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在乔治华盛顿大学发表讲话，主题为全球经济(1400)。

伦敦--巴西央行总裁Alexandre Tombini发表讲话(0730)。

10月4日(五)

印度赖普尔--印度央行总裁拉詹参加当地一个会议(1035)，并向IIM Raipur的学生发表讲话(0100)。

里斯本--安哥拉央行总裁Jose de Lima Massano就促进产油经济中的贷款发表讲话。

10月7日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发展中心主办第13届国际经济非洲论坛。发表演说者有OECD秘书长葛利亚、塞内加尔总统Macky Sall、法国财政部长莫斯可维西等。

10月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行研讨会，主题为“新兴市场：恢复动能”。IMF副总裁筱原尚之和秘鲁财长Luis Miguel Castilla将发言。

华盛顿--世界银行集团举行研讨会，主题为“针对气候问题采取行动的经济依据”。世界银行行长金墉和IMF总裁拉加德将发言。

华盛顿--IMF经济顾问暨研究部主任布兰查德就世界经济展望举行新闻简布会。

雅加达--印尼央行举行理事会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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