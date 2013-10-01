《台湾重要政经日程》--10月1日

===================今日重要政经消息=====================
10/1(二)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院质询。
--10:00 汇丰公布台湾9月PMI。8月PMI为50。
--10:00 中经院公布9月PMI记者会。
=================近期重要政经消息======================
10/2(三)
*--09:00 台湾央行总裁彭淮南赴立法院报告并备询。
*--10:00 戴德梁行举行第三季不动产市况记者会。
--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场报告记者会。
*10/3(四)
--09:00 金管会主委曾铭宗赴立法院报告并备询。
10/4(五)
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
10/21(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。
10/22(二)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。
10/25(五)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)