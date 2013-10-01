更新版-背景资料：若美国政府关门，哪些联邦机构的工作人员会休无薪假？

(新增推迟公布经济数据的内容)

路透9月30日 - 如果美国国会不能在周一午夜最后期限前就政府拨款议案达成一致，那么从负责国家安全检查到首次公开发行乃至管理国家公园的各级联邦机构，都将受到深远的影响。

所受影响的大小要看机构是否能通过收取行业服务费获得部分资金支持，或是否被看作是基本服务机构。

以下概述了所产生的部分影响：

**联邦雇员**

据美国政府雇员联盟的主席称，可能有多达100万的美国联邦工作人员面临无薪休假或领不到薪水。该联盟共有67万名会员。

**白宫**

美国总统办事机构将给约1,256位职员放无薪假，436位继续工作。继续工作的员工中将有15位为白宫提供“最低限度的维护和支持”。行政机构保留最精简的人员配置，包括为政府经济顾问服务的四名员工。

**经济数据**

届时许多经济数据将停止发布，包括备受关注的月度就业报告。

**证券交易委员会(SEC)**

SEC发言人称，在政府关门后的前几个礼拜，SEC将继续正常审核IPO申请和监控市场，并能继续全面运转几周时间。

**卫生和公众服务部**

约52%的员工--40,512人--将休假。国立卫生研究院多数情况下将不再接收新的患者。

**食品药物管理局(FDA)**

约55%的员工将继续上班。签到上班的员工中，74%的人的薪水来自FDA监管的行业向其支付的费用。FDA专家顾问委员会的大部分将继续运转。FDA将暂停食品安全、营养和化妆品的相关活动，比如对工厂和设备的例行检查，也无法监控进口，并将暂停某些合规和执法活动。

**情报机构**

大部分情报机构雇员将休假，但肩负重要国安任务的员工仍要在岗，包括总统后勤支持人员，从线人、监听系统等间谍服务或卫星搜集数据的人员。

**国家公园**

据非营利组织国家公园保护协会称，届时国家公园将关门，意味着每日将流失75万名游客，带来巨大的经济损失。

**国防部**

所有军事人员仍将正常出勤，但国防部80万名文职人员中将有半数无薪休假。五角大楼已表示，将暂停对国家安全没有关键影响的军事活动。

官员已经表示，每月付薪两次的军事人员能在10月1日领取薪资，但如果政府关门，且10月7日之前未能达成拨款协议，原定10月15日支付的薪水则会延迟。

**国税局**

届时该机构9万名雇员中，多数将放假。要求延迟纳税期限的纳税人必须不晚于10月15日提交申请，即便国税局届时仍然关门，他们还是可以提交资料。

**美联储和其他金融部门**

美联储和消费者金融保护署仍将照常运行，因其不依赖于国会拨款；联邦存款保险公司(FDIC)和货币监理办公室(OCC)仍将开张，因其运行资金自行负担。房利美和房贷美在政府关门期间仍将提供贷款担保，并维持正常运转。联邦住宅管理局(FHA)将部分运转。

**司法部**

司法部114,486名雇员中，将有不到1.8万人放假；如果放假时间延长，其中一些休假雇员可能要返回岗位。司法部称，即便政府关门，刑事诉讼仍将照常进行，民事诉讼则可能削减或推迟，前提是不严重影响人的生命安全以及财产保护。

**法院**

从以前政府关门的经验看，美国最高法院很可能仍将正常运行，但高法发言人不愿透露计划。若政府10月1日关门，联邦法院仍将继续运行10个工作日左右，而后在10月15日左右进行重新评估。

**贸易代表办公室**

美国贸易代表弗罗曼（Michael Froman）称，贸易代表办公室已削减了赴41个国家的海外差旅支出。

**环保机构**

这是受影响最大的机构之一，只有不到7%的雇员不用休无薪假。除紧急服务以外的其它部门将全部关门，这将推迟规则制定，可能包括2014年可再生燃料标准最后版本的确定。

**农业部**

农业部肉类检查人员将留守。统计数据报告不会发布。10月11日的农作物报告可能推迟公布，这要看关门持续多久。农业部称，其网站“将变暗，并链接到一个初始页面”，将无法查询历史数据和其他信息。

**出行**

美国的航空和铁路旅客应该感觉不到太大影响，因为护照检查员和安保人员以及空中交通指挥员都会正常继续工作。

**华盛顿特区观光**

首都的一些热门旅游景点很可能关闭，包括罗斯福纪念馆、肯尼迪表演艺术中心、国会图书馆、林肯纪念堂、国家档案馆、国家动物园、史密森尼博物馆和华盛顿纪念碑等。(完)