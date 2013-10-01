台湾货币市场：短率略有走跌压力，新月份开始银行资金释出

* 银行因新月份开始可释出资金增多

* 短票利率明显走跌

* 本周料短率回到底部徘徊

记者 林妙容

路透台北10月1日 - 台湾银行间短率周二呈现趋跌走势。今日为10月份首个交易日，此前因月底/季底因素而未能承作跨月资金调度的银行，今起将此前大量的超额累积正数释出，寻求资金去化，令短率面临下跌压力。资金调度人士认为，周四本期底结束前市场没有太多需求，料短率将回到底部徘徊。

银行资金调度人士表示，银行同业间拆入需求不多，但多数银行因帐上仍有待去化的闲置资金，希望提存期底前能尽量去化，不再持续累积帐上，因而寻求拆出的动作较为积极。不过由于一周内的拆款利率在缺乏央行主动引导下长期持于底部，今日也降无可降，没有变化。

〞打电话来拆出的银行很多，但市场需求不大，下午央行应该会多收一些隔夜资金。〞一位本地银行资金调度人士说。

此外，央行上日宣布将于本周五(4日)及下周五(11日)依序标售364天期及两年期定存单，由于这是央行第三季理监事会提醒市场注意利率反转风险以来的首次标售，市场对较长天期的存单标售敏锐度提高，将密切观察得标利率是否显示市场对利率走高的预期。

一本地银行交易员认为，由于台湾央行释出的风险提醒已很明确，预料市场反应将会增加风险溢价，周五标售的一年期定存单加权平均利率料较前次0.647%走高。

本地时间11:34时：

**台币兑美元 走升1.25角报29.545。

**台股 升0.35%，报8,202.85点；成交量 报415.43亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上交易日在0.380-0.450%。

**短票利率走跌**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，银行今日积极寻求资金去化，短票市场买气旺盛，但发票量在既有的低位水准，带动利率直接触及0.64%的近期底部，区间也较上日调降1-2个基点。

〞今天钱超多的，银行对下调利率也觉得OK。〞一名票券商交易员表示。

不过票券商虽在10月份开始调降短票利率，但也密切关注央行是否释出引导市场利率走高的讯号，并提前调整客户结构，较为积极与资金来源稳定的银行往来，以提前因应今年底或明年初央行可能将货币政策由适度宽松转向中性的变化。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.64-0.65%，上日在0.65-0.67%。

今日央行存单到期金额742亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆75.8亿台币，其他交易日落点分别为周三531.2亿、周四3,294.1亿及周五3,515亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为723亿台币，累计超额准备为5,225亿，加计前期1%的超额准备为6,014亿台币。

**债券RP利率靠向低档**

债券市场附买回(RP)成交利率向低档靠拢。月初资金回流，投信也恢复找券需求。不过资金尚未宽松到令利率下滑的地步，惟今日有大型票券商调低10天以内短天期的公司债RP利率，高档自0.58%下调至0.55%。

大型票券商资金调度人士表示，由于银行体系超额准备充沛，有业者向投信多申购货币型基金赚取利差，使得投信找券需求增加，不过由于可供承做的券源有限，因此调低了短天期公司债RP利率。

“最近央行冲销力道比较微弱一点，银行准备部位很多。”他说。

另一证券商资金调度人员则称，季底过后，投信资金开始回流。先前为让客户跨季底而承作在0.70%的一个月期公司债，今日续约时调降成0.68%。由于资金情势尚未到浮滥地步，预料公司债RP利率将可持稳在0.68%附近一阵子。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。