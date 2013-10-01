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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--10月2日****

(美国8月建筑支出数据原计划在周二1400GMT公布，但因美国政府部分停摆，故推迟，但具体公布时间待定。
)
    路透10月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
10月2日至10月12日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值        前值
    0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      9月       +0.5%       +0.4%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +6.4%       +5.4%
    
10月2日(三)
    0130     澳洲建筑许可                                     8月       -2.0%      +10.8%
             澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                  --       +3.9%
    0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   8月     逆差4.5    逆差7.65
                           整体进口(较前月)                                --       +4.0%
                           整体出口(较前月)                                --        持平
    0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                         9月        59.2        59.1
    0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                8月       +0.1%       +0.3%
                                  (较上年同期)                          -0.6%       +0.2%
    1100     美国抵押贷款市场指数                     9月27日当周          --       451.9
                       再融资指数                                          --     1,889.2
    1145     欧洲央行利率决议                                10月       0.50%       0.50%
    1215     美国ADP民间就业岗位(万)                          9月    增加18.0    增加17.6
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周          --   买超1,748
             外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   买超1,813
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
        
9月30日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     现值    预估值
    2330     日本所有家庭支出(较上月)                          8月      -0.5%    +0.7%
                         (较上年同期)                                   -1.6%    +0.1%
    2330     日本求才求职比                                    8月      0.95      0.95
                 失业率                                                 4.1%      3.8%
    2350     日本央行短观大型制造业景气判断指数              第三季     正12       正7
               央行短观大型非制造业景气判断指数                         正14      正14
                 央行短观小型制造业景气判断指数                          负9      负12
               央行短观小型非制造业景气判断指数                          负1       负3
                       央行短观大型企业资本支出                        +5.1%     +6.0%
                       央行短观小型企业资本支出                        -0.7%     -2.3%
     
10月1日(二)
     --      韩国汇丰/Markit制造业PMI                           9月      49.7       --
    0000     韩国出口(较上年同期)                           9月初值     -1.5%    +2.0%
                 进口(较上年同期)                                       -3.6%    -1.0%
                 贸易收支(亿美元)                                    顺差37.1       --
    0130     日本加班工资                                       8月     +3.1%       --
    0130     澳洲零售销售(较前月)                               8月     +0.4%    +0.3%
    0430     澳洲央行利率决定                                  10月      2.5%     2.5%
    0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                     9月      55.3       --
    0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI                        9月      50.8     51.0
    0748     法国Markit制造业PMI                                9月      49.8     49.5
    0753     德国Markit/BME制造业PMI                            9月      51.1     51.3
    0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                   9月   增加2.5  减少0.5
                 未经季节调整失业人数(万人)                             284.9      280
                 经季节调整失业率                                        6.9%     6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                               297.5       --
    0758     欧元区Markit制造业PMI                              9月      51.1     51.1
    0800     意大利失业率                                       8月     12.2%    12.0%
    0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                           9月      56.7     57.3
    0900     欧元区失业率                                       8月     12.0%    12.1%
    1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            9月28日当周     +0.2%       --
    1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          9月28日当周     +3.8%       --
    1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            9月终值      52.8       --
    1330     加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       9月      54.2       --
    1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    9月      56.2     55.0
             美国ISM制造业投入物价分项指数                               56.5     55.0
             美国ISM制造业就业分项指数                                   55.4     54.7
             美国ISM制造业新订单分项指数                                 60.5      --
     --      美国整体汽车销售年率(万辆)                         9月      1,528   1,583

    (完)
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