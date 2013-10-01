主要国家经济指标预测--10月2日****

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
(美国8月建筑支出数据原计划在周二1400GMT公布，但因美国政府部分停摆，故推迟，但具体公布时间待定。 ) 路透10月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月2日至10月12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +6.4% +5.4% 10月2日(三) 0130 澳洲建筑许可 8月 -2.0% +10.8% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +3.9% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差4.5 逆差7.65 整体进口(较前月) -- +4.0% 整体出口(较前月) -- 持平 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 59.2 59.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.6% +0.2% 1100 美国抵押贷款市场指数 9月27日当周 -- 451.9 再融资指数 -- 1,889.2 1145 欧洲央行利率决议 10月 0.50% 0.50% 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 9月 增加18.0 增加17.6 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,748 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,813 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2330 日本所有家庭支出(较上月) 8月 -0.5% +0.7% (较上年同期) -1.6% +0.1% 2330 日本求才求职比 8月 0.95 0.95 失业率 4.1% 3.8% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正12 正7 央行短观大型非制造业景气判断指数 正14 正14 央行短观小型制造业景气判断指数 负9 负12 央行短观小型非制造业景气判断指数 负1 负3 央行短观大型企业资本支出 +5.1% +6.0% 央行短观小型企业资本支出 -0.7% -2.3% 10月1日(二) -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 49.7 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -1.5% +2.0% 进口(较上年同期) -3.6% -1.0% 贸易收支(亿美元) 顺差37.1 -- 0130 日本加班工资 8月 +3.1% -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.3% 0430 澳洲央行利率决定 10月 2.5% 2.5% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 55.3 -- 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 50.8 51.0 0748 法国Markit制造业PMI 9月 49.8 49.5 0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 51.1 51.3 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 增加2.5 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 284.9 280 经季节调整失业率 6.9% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) 297.5 -- 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 51.1 51.1 0800 意大利失业率 8月 12.2% 12.0% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 56.7 57.3 0900 欧元区失业率 8月 12.0% 12.1% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月28日当周 +0.2% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月28日当周 +3.8% -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 52.8 -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 9月 54.2 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 56.2 55.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 56.5 55.0 美国ISM制造业就业分项指数 55.4 54.7 美国ISM制造业新订单分项指数 60.5 -- -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 9月 1,528 1,583 (完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。