《全球股市分析》美国政府濒临关门，多数顾问建议客户留守股市

**国防企业**

周一股市仅小跌，但包括雷神(Raytheon) 和洛克希德马丁(Lockheed Martin) 在内的大型国防企业表现不佳，因市场认为政府若关门将对这些企业产生立即影响。

然高盛策略师在研究报告中表示，政府合同占营收逾两成的企业，其股价表现不比大盘来得差，显示投资者没那么担心政府会长期关门。

“这些股票的隐含波动率处于金融危机以来的最低水准，且自年初以来已大幅下滑，”他们表示。

对金融顾问及大型机构来说，继续投资股市的重要理由是赋税问题。数位顾问表示，过去一年在股市的庞大收益，意谓着如果投资者现在卖出，将收到大笔税单。

Conrad Siegel Investment Advisors投资顾问Tracy Burke表示，如果在一天左右达成协议，对投资组合的影响将微乎其微。

如果关门时间超过一周，“那么有可能把市场推向混乱，并进入修正阶段，”Burke表示。

更大的疑虑是美国政府未来的借贷能力，以及这次的对峙是否只是债务上限争斗的初次交火。2011年时提高美国借款上限的角力已造成美国信贷评等遭到降评，标普500指数大跌了19%。

“我比较担心的是债务上限，因为国会参众两院许多地方运转不灵，”Ameriprise Financial Services金融顾问Betsy Billard表示。她管理了1.5亿美元的客户资产。(完)