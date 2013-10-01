《全球股市分析》美国政府濒临关门，多数顾问建议客户留守股市

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
**国防企业**
周一股市仅小跌，但包括雷神(Raytheon) 和洛克希德马丁(Lockheed Martin) 在内的大型国防企业表现不佳，因市场认为政府若关门将对这些企业产生立即影响。
然高盛策略师在研究报告中表示，政府合同占营收逾两成的企业，其股价表现不比大盘来得差，显示投资者没那么担心政府会长期关门。
“这些股票的隐含波动率处于金融危机以来的最低水准，且自年初以来已大幅下滑，”他们表示。
对金融顾问及大型机构来说，继续投资股市的重要理由是赋税问题。数位顾问表示，过去一年在股市的庞大收益，意谓着如果投资者现在卖出，将收到大笔税单。
Conrad Siegel Investment Advisors投资顾问Tracy Burke表示，如果在一天左右达成协议，对投资组合的影响将微乎其微。
如果关门时间超过一周，“那么有可能把市场推向混乱，并进入修正阶段，”Burke表示。
更大的疑虑是美国政府未来的借贷能力，以及这次的对峙是否只是债务上限争斗的初次交火。2011年时提高美国借款上限的角力已造成美国信贷评等遭到降评，标普500指数大跌了19%。
“我比较担心的是债务上限，因为国会参众两院许多地方运转不灵，”Ameriprise Financial Services金融顾问Betsy Billard表示。她管理了1.5亿美元的客户资产。(完)
(编译 戴素萍/王冠中 审校 郑茵/张涛)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。