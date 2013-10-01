国际油市：9月OPEC石油产量触及近两年低点，因伊拉克油港施工--路透调查

路透伦敦9月30日 - 路透周一公布的调查显示，石油输出国组织(OPEC)9月石油产量降至近两年最低水准，因伊拉克主要石油出口港正在施工当中，不过沙特阿拉伯石油产量处于纪录高位，防止了整体产量更大幅度下降。

对船运数据、石油企业、OPEC和咨询机构消息人士的调查显示，OPEC每日石油供应量平均为3,007万桶，低于8月的3,032万桶。

尽管出现改善迹象，利比亚产量仍不到今年初的一半，尼日利亚产量远低于其生产潜力，凸显OPEC非洲成员国内乱累及供应。

“减产幅度巨大，而同时沙特阿拉伯产量极高，”调查中一位人士称，“如果不是美国的页岩油，油价将涨得更高。”

布兰特原油 价格已从8月触及的117美元上方的六个月高位降至108美元，因有迹象显示供应改善，而且叙利亚遭受军事打击的可能性减退。

根据路透调查，OPEC的9月石油产量为2011年10月以来最低。

石油供应降幅最大的是伊拉克，其日供应量从8月的310万桶降至270万桶，因Basra油港施工导致出口能力下降，且石油管线漏油促使减产。

利比亚供应上升，因在油田和港口举行的抗议活动影响消退。

业界消息人士称，沙特阿拉伯石油产量一直处于或接近8月时每日1,005万桶的水准，根据美国能源资料协会(EIA)数据，这是1980年开始编纂纪录以来的最高位。沙特石油部长欧那密9月24日表示，市场已拥有足够多的石油。

“市场状况良好，供应正在恢复，”OPEC一位消息人士称，“地缘政治忧虑目前正在消退，这是油价趋于温和的原因。”