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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 09:48 BJT

《综述》投资人削减美国股票和债券配比，因政策存不确定性--路透调查

**各地区详解**

由于美国政府可能面临停摆，美国投资者采取守势，将美股持仓配比降至56.1%，至少为2007年4月以来最低。

日本基金经理人提高了亚洲和美国股市配比，将整体债市配比削减到16个月低位。平均股市配比创16个月高位44%，而亚洲资产的权重增至7.4%。

欧洲基金经理人从亚洲新兴市场和美股撤资，提升经济正在加速的本地区的股市配比。整体股市配比连续第三月上升，平均配比增至47.5%。

9月英国投资者全球股市资产中平均有14.7%投向欧元区，全球债券资产中约18.1%投向欧元区--均为2011年以来首见。(完) (编译/审校 王冠中/石冠兰/朱晓军/李爽)
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