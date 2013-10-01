《综述》投资人削减美国股票和债券配比，因政策存不确定性--路透调查

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
**各地区详解**
由于美国政府可能面临停摆，美国投资者采取守势，将美股持仓配比降至56.1%，至少为2007年4月以来最低。
日本基金经理人提高了亚洲和美国股市配比，将整体债市配比削减到16个月低位。平均股市配比创16个月高位44%，而亚洲资产的权重增至7.4%。
欧洲基金经理人从亚洲新兴市场和美股撤资，提升经济正在加速的本地区的股市配比。整体股市配比连续第三月上升，平均配比增至47.5%。
9月英国投资者全球股市资产中平均有14.7%投向欧元区，全球债券资产中约18.1%投向欧元区--均为2011年以来首见。(完) (编译/审校 王冠中/石冠兰/朱晓军/李爽)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。