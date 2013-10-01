路透基点：远洋地产1.7-2.2亿美元三年期贷款案启动

路透香港9月30日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称，兆丰国际商业银行今日推出了远洋地产控股有限公司(下称远洋地产)的1.70-2.20亿美元三年期贷款案。大约一个月前，远洋地产刚刚完成了一笔4.1亿美元的五年期海外贷款。

这笔无担保分期贷款有两年的宽限期，贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。10月25日之前承诺贷款的银行可以获得5个基点的优惠费用。

银行可以分三个层次加入贷款：承贷3,000万美元或更多的银行，前端费为80基点，获牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，前端费为65基点，获主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，前端费为55基点，获安排行头衔。

所筹资金将用于支付股息和再融资。

银行回复截止日期是11月1日。

今年8月份，在中国光大银行与中国招商银行这两家银行参与绿鞋贷款操作后，远洋地产完成了4.10亿美元的五年期融资。该案在7月时由四家牵头行安排，初始规模为3亿美元，后来在执行绿鞋机制前又增加到3.7亿美元。四家牵头行是中银香港、恒生银行、中信银行国际和东亚银行。

8月贷款案的综合收益约为360个基点。

在香港上市的远洋地产主要业务是在中国开发中高端住宅、办公楼和零售物业。（完）