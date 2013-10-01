日本数据：8月加班工资上涨但受薪者现金所得下降，凸显安倍面临挑战

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
尽管工资增长乏力，但安倍晋三料将按计划在明年4月提高消费税。周二稍早日本央行发布的短观调查中，企业景气数据证实了日本经济正稳步复苏。
厚生劳动省官员称，8月特别加给下滑9.4%，为今年首度下跌，但6-8月间支付的夏季奖金可能较去年同期上涨，表明“安倍经济学”的积极作用正在缓慢扩散。
但是厚生劳动省数据显示，常规薪资下降0.4%，连续第15个月下滑，说明薪资持续增长还远未达到稳定程度。
“特别加给下滑可能是一次性的情况，基本状况仍然没变，即低收入的兼职人员人数增长拖累了整体薪资水平，”一位官员称。
“即使你看一般雇员，薪资仍基本持平。情况没那么糟糕，也没那么好。”
日本央行认为，在克服通缩和两年内达成2%通胀目标的战斗中，薪资增长至关重要。
以下为8月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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8月 8月 7月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 271,913($2,800) -0.6 -0.1*
每月薪资 259,921 -0.1 -0.7*
-经常性薪资 241,131 -0.4 -0.9*
-加班工资 18,790 +3.1 +2.5*
-特别加给 11,992 -9.4 +1.4*
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员工人数(百万人)
整体人数 46.253 +0.8 +0.9
一般雇员 32.692 +0.2 0.0*
兼职员工 13.561 +2.2 +3.2*
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注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：
(here)(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
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