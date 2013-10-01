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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 09:41 BJT

《外汇简讯》欧元/美元基本趋势仍为向上

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* 一周多以来在1.3525附近密集交投，基本趋势为向上

* 五日、10日和20日移动均线与波林格区间一同走高

* 倾向走升，在接近近期区间底部时逢低买入

* 图表：link.reuters.com/teg53v(完)
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