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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 12:46 BJT

新闻稿：澳洲央行10月政策会议维持利率在2.5%不变

自2011年末以来实施的宽松货币政策对利率敏感型支出和资产价值有支撑作用。这些决议的全部效应尚未展现，还将需要一段时间。迄今为止借贷步伐仍然迟滞，不过近期有居民融资需求增加的迹象。由于低风险资产回报降低，储户行为有转变迹象。

澳元近期升值，但仍较4月水位低约10%。澳元较目前水准贬值有利于经济增长的再平衡。

今天的会议上，委员会认为货币政策是适宜的。委员会将继续评估前景并在必要时调整政策，从而实现需求可持续增长，并保证通胀符合目标。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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