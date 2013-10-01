新闻稿：澳洲央行10月政策会议维持利率在2.5%不变

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
自2011年末以来实施的宽松货币政策对利率敏感型支出和资产价值有支撑作用。这些决议的全部效应尚未展现，还将需要一段时间。迄今为止借贷步伐仍然迟滞，不过近期有居民融资需求增加的迹象。由于低风险资产回报降低，储户行为有转变迹象。
澳元近期升值，但仍较4月水位低约10%。澳元较目前水准贬值有利于经济增长的再平衡。
今天的会议上，委员会认为货币政策是适宜的。委员会将继续评估前景并在必要时调整政策，从而实现需求可持续增长，并保证通胀符合目标。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。