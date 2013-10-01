台湾债市：10年券殖利率盘初震荡，观望美国党派斗争发展

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透台北10月1日 - 台湾10年期指标公债102/10 周二早盘殖利率于平盘附近震荡整理，交易商观望美国党派斗争僵局最终是否会让政府停止运作，此外，市场等待台湾中油公司债标售结果，由此可观察实质买盘动向，使得市场交投趋于审慎。
交易员认为，美国政府若因预算未过致使部分机构关门，的确会让避险资金流入债市。不过根据过去经验，美国政府关门时间最长不会超过一个月，且有多次仅关门一、两天即恢复运作，因此多方也不宜太过躁进，以免落得套牢下场。
〞看美债怎么反应，若10年券殖利率跌破2.5%就偏多操作。〞一位外商银行交易员表示。
交易员观察市场最新动态：
* 盘势陷入胶着，今日成交量料进一步缩减。
* 除关注台湾中油公司债标售结果外，今日也将标售鸿海公司债，此可观察实质买盘动态。
* 央行在业务报告指出，今、明两年物价料温和，升息时程应不会太近。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.67-1.70%
*102/11：1.16-1.18%
本地时间10:00时最新报价：
*102/10期公债殖利率弹0.75基点报1.6925%。
*102/11期公债发行前交易殖利率弹0.55基点报1.1755%。
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路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。