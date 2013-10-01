版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 10:16 BJT

台湾债市：10年券殖利率盘初震荡，观望美国党派斗争发展

路透台北10月1日 - 台湾10年期指标公债102/10 周二早盘殖利率于平盘附近震荡整理，交易商观望美国党派斗争僵局最终是否会让政府停止运作，此外，市场等待台湾中油公司债标售结果，由此可观察实质买盘动向，使得市场交投趋于审慎。

交易员认为，美国政府若因预算未过致使部分机构关门，的确会让避险资金流入债市。不过根据过去经验，美国政府关门时间最长不会超过一个月，且有多次仅关门一、两天即恢复运作，因此多方也不宜太过躁进，以免落得套牢下场。

〞看美债怎么反应，若10年券殖利率跌破2.5%就偏多操作。〞一位外商银行交易员表示。

交易员观察市场最新动态：

* 盘势陷入胶着，今日成交量料进一步缩减。

* 除关注台湾中油公司债标售结果外，今日也将标售鸿海公司债，此可观察实质买盘动态。

* 央行在业务报告指出，今、明两年物价料温和，升息时程应不会太近。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/10：1.67-1.70%

*102/11：1.16-1.18%

本地时间10:00时最新报价：

*102/10期公债殖利率弹0.75基点报1.6925%。

*102/11期公债发行前交易殖利率弹0.55基点报1.1755%。

以下为最新相关报导链接：

*

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐