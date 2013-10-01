美国企业：纷纷发布财报预警，对第三季获利悲观程度为2001年来次高

路透纽约9月30日 - 美国企业纷纷发布第三季财报预警，持悲观看法的企业比例虽低于前一季，但仍是2001年以来第二高；企业获利估计远低于三个月前的预估。

发布负面第三季业绩展望和正面展望的企业数量比例为5.2比1，显示企业对业绩的悲观程度，是继第二季负面/正面比为6.3比1后之最。

对第二季财报负面/正面展望比率是2001年第一季以来最高。根据汤森路透数据，第三季将是2001年以来第二高。

标准普尔500企业第三季获利料仅较上年同期成长4.6%，低于7月1日预测的成长8.5%。

“企业设法压低数字，这样业绩才可能出现正面的意外。”纽约Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。

过去四个财报季，标普500企业业绩平均67%优于分析师的获利预估。

发出第三季负面展望的科技业公司最多，有27家都发布预警。如软件生产商欧特克 预料其电脑辅助设计软件需求减少。

而发出预警的非必需消费品类企业则次多，包括Target 。Target在8月表示，顾客出手依然审慎，其加拿大新店铺表现不如预期。