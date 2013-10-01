台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率走升，美国预算僵局令国际美元偏弱

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透台北10月1日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇率走升，交易员认为，受累于美国政府面临关门危机，国际美元偏弱整理，美元买盘缩手令台币早盘区间偏升，海外NDF美元/台币各天期折价幅度随之扩大。
汇银人士指出，眼见美国财政僵局越演越烈，美元买盘缩手观望，加以台股今日表现相对强势，早盘重回8,200点上方，吸引外资盘初偏向汇入，而季底出口商美元卖压则已大致消化，场上仅见零星出口商抛汇。交易员预料今日台币实质交投区间暂看在29.530-29.570。
“重头戏是10月17日美国举债额度将濒临上限，短线风险偏好将会减持。”一外商银行交易员说。
交易员认为，在季底出口商美元卖压大致消化后，盘面由外资主导，早盘随着海外NDF折价幅度略有扩大，带动台币现汇价格区间偏升反应，后续关注美国财政僵局推展及周三早上央行总裁彭淮南将赴立法院备询。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略扩大，当地时间10:18，美元/台币指标一个月期 报价约在29.505/515间。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.535-29.562，上日在29.555-29.572，上日因央行作价收在29.670。
本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.25角报29.545。
交易员观察市场最新动态：
* 美国预算僵局待解，国际美元略显疲软
* 台币早盘随韩元区间微升
* 盘初外资交投略显偏向汇入
* 当地时间9:52，台北外汇成交量1.41亿美元，交投持稳
* 台股 早盘上涨逾0.4%，有助于台币盘初走升
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.530-29.570
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