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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 10:55 BJT

美国政经：众议院共和党人寻求就支出议案设立一个特别协商小组

路透华盛顿9月30日 - 据美国一名资深共和党助手称，众议院共和党人士料会寻求同参议院设立一个两党协商小组。

但尚不清楚参议院民主党人是否会接受此提议。此外，该协商小组亦无法在0400GMT(美国东部时间午夜)政府关门截止时间之前进行会晤，政府机构周二几乎肯定不得不缩减运作。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
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