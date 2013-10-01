《欧洲央行焦点》欧央行料维持政策不变，关注阻碍经济复苏的因素

**可用手段**

上周德拉吉曾表示，欧洲央行正密切关注银行业系统过剩资金所处的低位，并准备好在必要时采取措施。该表态使得市场对其再度进行LTRO操作的预期升温。

本周路透调查的56位分析师中有42位认为，央行会再来一次LTRO，可能就在年底前进行。欧洲央行此前在2011年年底和2012年年初进行了两次三年期LTRO，挹注了逾1万亿(兆)欧元。

“我们认为年底前很可能会再度进行LTRO，”高盛(Goldman Sachs) 欧洲首席分析师Huw Pill表示。他此前在欧洲央行工作。

下一轮LTRO可能是为了在明年欧洲央行进行资产质量评估前，提高过剩流动性，缓解银行的融资处境，并通过接受对小型公司有利的抵押品，增加欧洲央行对小型公司的支持。该措施可能通过绑定欧洲央行的前瞻性指引与低利率来增强该指引的效力。

其他政策手段包括：削减主要再融资利率至0.25%；将银行在欧洲央行的法定准备金比率降至零，从而再释放出1,000亿欧元；或者不再每周收回欧洲央行在第一次购债计划中注入市场的资金。但每种手段的作用都更加有限。

“我们不确定欧洲央行已经完全确定了目标，而且重要的是，货币市场利率自上次会议以来已经大幅下滑，”摩根大通分析师Greg Fuzesi表示。(完) (编译/审校 李爽/石冠兰/朱晓军/艾茂林)