《欧洲央行焦点》欧央行料维持政策不变，关注阻碍经济复苏的因素

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
**可用手段**
上周德拉吉曾表示，欧洲央行正密切关注银行业系统过剩资金所处的低位，并准备好在必要时采取措施。该表态使得市场对其再度进行LTRO操作的预期升温。
本周路透调查的56位分析师中有42位认为，央行会再来一次LTRO，可能就在年底前进行。欧洲央行此前在2011年年底和2012年年初进行了两次三年期LTRO，挹注了逾1万亿(兆)欧元。
“我们认为年底前很可能会再度进行LTRO，”高盛(Goldman Sachs) 欧洲首席分析师Huw Pill表示。他此前在欧洲央行工作。
下一轮LTRO可能是为了在明年欧洲央行进行资产质量评估前，提高过剩流动性，缓解银行的融资处境，并通过接受对小型公司有利的抵押品，增加欧洲央行对小型公司的支持。该措施可能通过绑定欧洲央行的前瞻性指引与低利率来增强该指引的效力。
其他政策手段包括：削减主要再融资利率至0.25%；将银行在欧洲央行的法定准备金比率降至零，从而再释放出1,000亿欧元；或者不再每周收回欧洲央行在第一次购债计划中注入市场的资金。但每种手段的作用都更加有限。
“我们不确定欧洲央行已经完全确定了目标，而且重要的是，货币市场利率自上次会议以来已经大幅下滑，”摩根大通分析师Greg Fuzesi表示。(完) (编译/审校 李爽/石冠兰/朱晓军/艾茂林)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。