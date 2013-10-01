韩国汇市：韩元停滞不前，因投资者静观美国政府停摆事态

亚洲市场弥漫担忧气氛，担心美国政府关门可能打击美国经济成长。
投资人对周二稍早公布的韩国通胀及贸易数据反应平淡。韩国9月通胀率放缓至14年低点，出口创今年2月以来最大降幅。
“目前很难判断全面避险气氛对韩国市场会有多大影响...只要外资没有增加美元买盘，韩元应该会持稳，”一外资银行交易员称。
一些市场人士表示，今日稍晚韩国出口商有可能售出美元为月底合约结汇，而推高韩元。
韩股综合股价指数 上涨0.7%。
三年期公债9月期约 下跌0.14%，报105.78。
0200GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,074.4 1,074.7
日圆/韩元 10.9024/085 10.9270
韩国公债期货 * 105.78 105.92
韩国综合股价指数 2,010.72 1,996.96
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 于春红)