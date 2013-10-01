《热点透视》美国政府停摆风险只是债务上限之争的序曲

中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio 编译 徐文焰
路透华盛顿9月30日 - 美国政府可能即将关门。不过迫使政府停摆的预算僵局并不鲜见，而且很少持续很长时间。更大的问题是国会围绕联邦债务上限议题可能再次出现相持局面。回首2011年，当时即便是出现技术性违约的威胁不太会成真，也引发了市场震荡。
国会议员需要在周一美东时间午夜前延长拨款授权，否则联邦政府运转将开始停顿。然而，共和党坚持把推迟一年实施奥巴马医改法案，作为达成预算协议的附带条件；民主党则不愿把两者挂钩。
美国自1996年以来从未出现政府关门的情况，但在此前的20年间曾有17次停摆的经历。其中持续时间最长的一次也是最近的一次，政府关门了三周。可是根据国会研究服务(Congressional Research Service)，经过通胀调整后，即便是那次停摆也只是造成了约20亿美元的经济损失。与美国国内生产总值(GDP)高达17万亿(兆)美元的总量而言，这点损失不过是九牛一毛。
一个更大的顾虑是债务上限问题。美国财长杰克卢曾表示，到10月中政府的借款需求将突破16.7万亿美元的限额。在2011年，标准普尔500指数在类似的最后期限之前一周内下挫了4%。当几天后标准普尔下调了美国的债信评级之后，股市又重挫了将近7%。
不过那次国会在最后时刻达成协议，避免了事态进一步恶化。据美国国会审计署(GAO)，这种政治边缘政策仅导致美国当年的借贷成本提高了13亿美元。如果共和党在10月真的阻止了提高负债上限，可能最终迫使政府不能履行债务的还本付息，而这恐将极大地撼动全球金融市场，也可能会冲击美国经济。
美国国会迄今为止都能在最后一刻避免金融灾难的发生。但一些议员现在显然认为，在奥巴马医改法案问题上表明立场，比确保美国有钱支付账单能赢得更多选票。投资者到目前为止依然淡定，认为在美国最终违约之前，国会议员的这种心态就会改变。这一看法可能是对的，但眼下的政治极端情况使得这次违约风险似乎更加现实。(完) (译文审校 李爽)
路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。
0048GMT * 特朗普称美元“太强了”之后，美元/日圆更显疲态 * 从隔夜尾盘反弹的高点109.86下滑，刚刚下跌到108.81 * 109.35下方趋势线低点停止单被触发，109.00下方也有 * 最新的日央行短观调查中，制造业的财年预算平均预估汇价约为108.50，目前现汇价格正接近此预估价 * 日本出口商或将把握机会抛汇 * 美债收益率在特朗普讲话后下跌更多，在108.40-51有4.63亿美元期权到期。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。