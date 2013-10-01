澳新汇市：澳元持坚，关注澳洲央行利率决定

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
澳元兑美元 报0.9330，较隔夜低位0.9280上涨，但自周五纽约盘以来几无变动。交投淡静，因中国市场休市直至下周一。
中国官方9月PMI逊于预期后，澳元短暂受挫。该数据引发对中国经济复苏力道的担忧。
但来自日本的澳元兑日圆买需强劲，以及澳洲零售销售较前月增长0.4%，优于市场预期，则为澳元提供支撑。
澳元兑美元支撑位在0.9280和0.9223，阻力位在0.9350。澳元兑日圆 亦弹离三周低位，最新报91.89日圆。
新西兰元兑美元 最新报0.8290，陷于窄幅区间，初步支撑位在0.8260，阻力位在0.8374。
新西兰元兑日圆 升0.3%至81.59日圆，进一步脱离三周低位。(完)
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路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。