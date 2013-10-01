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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 10:58 BJT

澳新汇市：澳元持坚，关注澳洲央行利率决定

澳元兑美元 报0.9330，较隔夜低位0.9280上涨，但自周五纽约盘以来几无变动。交投淡静，因中国市场休市直至下周一。

中国官方9月PMI逊于预期后，澳元短暂受挫。该数据引发对中国经济复苏力道的担忧。

但来自日本的澳元兑日圆买需强劲，以及澳洲零售销售较前月增长0.4%，优于市场预期，则为澳元提供支撑。

澳元兑美元支撑位在0.9280和0.9223，阻力位在0.9350。澳元兑日圆 亦弹离三周低位，最新报91.89日圆。

新西兰元兑美元 最新报0.8290，陷于窄幅区间，初步支撑位在0.8260，阻力位在0.8374。

新西兰元兑日圆 升0.3%至81.59日圆，进一步脱离三周低位。(完)

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