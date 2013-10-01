《全球市场》美国股指期货走高，市场冀望美国能化解预算之争

香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
美国联邦赤字和债务相关图表：
美国公共债务和举债上限相关图表：
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.3%，脱离两周低点。由于中国和香港因公众假期休市，亚洲市场交投料清淡。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅升至51.1，为连续第三个月回升，且为去年4月以来最高水准；但低于路透调查中值的51.5，上月为51.0。这和昨日汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。
大宗商品市场方面，现货金 持稳，约报每盎司1,327美元，7-9月上涨了7.6%，结束此前连续三季下滑的局面。
布兰特原油 下跌0.3%至每桶约108美元，第三季涨升6%，亦中止此前连三季跌势。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。