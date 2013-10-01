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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 11:06 BJT

《全球市场》美国股指期货走高，市场冀望美国能化解预算之争

美国联邦赤字和债务相关图表：

(link.reuters.com/nar43v)

美国公共债务和举债上限相关图表：

(link.reuters.com/qet25t)

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.3%，脱离两周低点。由于中国和香港因公众假期休市，亚洲市场交投料清淡。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅升至51.1，为连续第三个月回升，且为去年4月以来最高水准；但低于路透调查中值的51.5，上月为51.0。这和昨日汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。

大宗商品市场方面，现货金 持稳，约报每盎司1,327美元，7-9月上涨了7.6%，结束此前连续三季下滑的局面。

布兰特原油 下跌0.3%至每桶约108美元，第三季涨升6%，亦中止此前连三季跌势。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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